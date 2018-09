Video xúc động chó chờ chủ nhân ở bệnh viện

Video khiến người xem cảm động bởi hành động cao cả của người chủ cũng như sự trung thành của chú chó nhỏ đáng yêu.

Khai thác mối quan hệ chó luôn là người bạn tốt, thông minh của con người, mới đây bộ phim ngắn mang tên " The dog and the men" (Chú chó và người đàn ông), do nhóm làm phim Argentina thực hiện đã ra đời.

Xúc động video chú chó chờ chủ ở cửa bệnh viện

Nội dung của video tập trung chủ yếu về cuộc sống nhẹ nhàng hàng ngày của một người đàn ông lớn tuổi và một chú chó đáng yêu. Người và vật quấn quýt chăm sóc lẫn nhau trong mọi sinh hoạt. Dường như đôi bạn không muốn rời xa. Đột nhiên tới một ngày chủ nhân gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Chú chó nhỏ đã đứng chờ chủ nhân ở ngoài cửa bệnh viện ngày này qua ngày khác, bất kể mưa gió. Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ vì cái kết thúc khi chú chó đến quấn quýt với một người "lạ mà quen".

Mục đích ban đầu của video là động viên những người dân hiến tặng nội tạng của mình cho những bệnh nhân đang cần được thay thế. Nhưng cùng với nội dung sâu sắc, cảm động, video đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của người xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Video thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt yêu thích.

Vân My

Video: YouTube