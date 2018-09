Video truyền bá lòng tốt thay đổi cuộc sống của hai cha con

Đoạn video ngẫu nhiên trong dự án Gobekind của nhà báo người Anh đã khiến cuộc sống của hai cha con vô gia cư thay đổi.

Nhà báo người Anh và cũng là người dẫn chương trình, Leon Logothetis đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới để quay phim và truyền bá những hành động đẹp trong dự án mang tên Gobekind. Mới đây anh đã thực hiện một video thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube khi ngẫu nhiên chọn được một cặp cha con vô gia cư ở Denver, Colorado.

Hai cha con James Moss và Zhi trong đoạn video gây sốt của nhà báo Anh.

Trong video lần này người được chọn là James Moss, người vô gia cư tại thành phố Denver, Colorado. James đã kể về hoàn cảnh sống khó khăn của anh khi phải một mình chăm sóc con trai Zhi 1 tuổi. Trước đó, nhờ bạn bè sắp xếp cho công việc và nơi ở mới, James rời khỏi thành phố New York tới Denver với mong muốn mang lại cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Không may mắn, ngôi nhà của James bị đổ, hai cha con đang phải trú ở nơi tạm bợ.

Lòng tốt thay đổi cuộc sống hai cha con nhà nghèo

Cuộc gặp tình cờ với Leon Logothetis đã thay đổi cuộc sống của James Moss. Anh được Leon tặng 1.000 USD và tạo cơ hội để có thể sống tại khách sạn trong một tuần.

May mắn hơn, sau khi video được chia sẻ, Kayla Heskett (đến từ Goodland, Kansas) đã kêu gọi cộng đồng Go Fund Me ủng hộ tiền để James có thể mua xe và chỗ ở ổn định. Số tiền quyên góp được lên tới 30.000 USD.

Trong video cảm ơn trên mạng, người cha vô gia cư cho hay: "Tôi chưa từng nghĩ một hành động nhỏ tốt đẹp có thể tạo ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy xúc động".

James xúc động khi nhận được sự giúp đỡ.

Vân My

Video: YouTube