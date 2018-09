Video 'Tình yêu không giới hạn' hút 46 triệu lượt xem

Video khiến người xem xúc động trước những tình cảm không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, màu da...

Những ngày gần đây, cộng đồng đang truyền tay nhau một video cảm động về tình yêu thương không giới hạn có tựa đề "Love has no labels". Video được dàn dựng rất đơn giản với một chiếc màn hình lớn đặt ngoài trời và từng cặp đôi sẽ xuất hiện từ sau tấm màn đó với một thông điệp về tình yêu như: Love has no gender (Tình yêu không phân biệt giới tính), Love has no race (Tình yêu không phân biệt chủng tộc), Love has no disability (Tình yêu không phân biệt người khuyết tật)... Tình yêu lứa đôi, tình cảm chị em hay tình hữu nghị, tất cả đều không có giới hạn.

Video này nằm trong chiến dịch chống nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với người da màu, người đồng tính, người khuyết tật do trang Lovehasnolabels phát động. Sau khi đăng tải trên Youtube, video đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cộng đồng với hơn 46 triệu lượt xem.

Tình cảm không phân biệt chủng tộc.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Sự yêu thương không phân biệt người khuyết tật.