Video: Người dân hôi của khi xe chở bia gặp nạn

Hành vi đáng xấu hổ của người dân hôi của trong vụ xe chở 1.500 thùng bia gặp nạn đã khiến dư luận bất bình.

Khoảng 12h30 ngày 4/12, một chiếc xe tải chở hàng ngàn két bia do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê ở Bình Định) điều khiển xe từ TP HCM đi Phan Thiết, đến ngã tư vòng xoay Tam Hiệp do tránh một phương tiện giao thông khác nên xe đã bị gặp tai nạn. Hàng ngàn két bia Tiger trên thùng xe đã đổ xuống đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Trong video khi thấy bia bị đổ xuống đường, ngay lập tức, hàng trăm người dân đã đổ xô vào hôi của, tranh nhau giành giật các lon bia còn nguyên bị rớt xuống đường mặc tài xế van xin, gào khóc. Trong đó, nhiều người lấy túi đừng số lon bia lẻ, thậm chí nhiều người còn lấy cả những thùng bia còn nguyên vẹn... Cảnh tượng đáng xấu hổ khiến cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng về thái độ vô cảm của người dân ở hiện trường vụ tại nạn.

Video vụ hôi của khi xe chở bia gặp nạn

Bạn Đỗ Oanh chia sẻ: "Nhìn cảnh tài xế cúi đầu bất lực bên xe tải thấy buồn quá. Bao giờ Việt Nam mình mới hết cảnh tượng đáng xấu hổ này chứ". Nickname BĐ viết: "Sự việc hôi của của người dân xung quanh chúng ta cần phải lên án và phê phán. Thật đáng buồn khi mọi người hả hê bê được nhừng thùng bia trên tay mà không nghĩ đến bác tài xế đáng thương gào khóc van xin".

Vụ việc trên một lần nữa lại dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức của người dân trước tai họa của người khác.

Văn Hiến

Video: Nguồn Tuổi Trẻ