Video 'mẹ cứ dọn, con cứ phá' chân thực, dễ thương

Câu chuyện có thực của một bà mẹ ở Mỹ khi vừa làm việc, vừa chăm con thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cộng đồng.

Mới đây, video với tựa đề "Why moms get nothing done" (tạm dịch: Tại sao các mẹ không thể hoàn thành công việc) thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Video được bà mẹ Esther Anderson (Florida, Mỹ) thực hiện. Câu chuyện kể về một bà mẹ vừa trông con, vừa làm việc.... là điều không đơn giản. Bất cứ khi nào mẹ vừa gấp gọn quần áo, hút bụi nền nhà sạch sẽ... thì chỉ vài giây sau tất cả lại như "bãi chiến trường". Và thủ phạm chính là cô công chúa 15 tháng tuổi, bé Ellia.

Mẹ cứ dọn, con cứ phá

Chia sẻ trên Story of life chị Anderson cho biết: "Qua câu chuyện, tôi rất muốn chỉ ra rằng đây chính là một phần tất yếu trong cuộc sống của một người mẹ. Vào cuối ngày, khi nhìn ngôi nhà của bạn, bạn sẽ thấy như mìn chẳng làm gì suốt cả ngày dài vậy, vì mọi thứ bừa bãi hệt như lúc đầu".

Đánh trúng tâm lý của nhiều bà mẹ, những người đã cố gắng giữ cho ngôi nhà của mình ngăn nắp khi có những đứa trẻ tinh nghịch, câu chuyện của bà mẹ trẻ tới từ Mỹ vẫn liên tục được yêu thích và chia sẻ khắp nơi trên thế giới.

Những hình ảnh đáng yêu trong video.

Gia đình hạnh phúc của bà mẹ trẻ Esther Anderson.

