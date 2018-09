Video hát nhép 'hay điên đảo' của 3 cô gái sexy

75 triệu lượt like, 2 triệu lượt share, những con số này khiến nhiều nhóm nhạc nổi tiếng phải ghen tỵ với ba cô gái xinh đẹp hát nhép trong ô tô.

Cơn sốt 5 chàng trai hát trong ô tô chưa kịp hạ nhiệt thì 3 cô gái xinh đẹp của nhóm SketchShe tung ra một video khiến cộng đồng phải chú ý. Không cần phải đợi lâu, video đăng tải trên fanpage của nhóm nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải.

Trong video chỉ kéo dài 3 phút rưỡi, các cô gái xinh đẹp người Brazil đã hát nhép 14 ca khúc hit trong suốt 75 năm qua. Không chỉ biến hóa trang phục trong nháy mắt cho phù hợp với từng ca khúc các cô gái còn có biểu cảm khuôn mặt, động tác thể hiện vô cùng dễ thương và hài hước.

Ảnh chụp màn hình.

MV bắt đầu bằng những giai điệu cổ điển từ những năm 40 dần chuyển sang sự vui nhộn yêu đời của ca khúc những năm 50. Người xem sẽ đặc biệt thích thú khi theo dõi đến cuối clip, những ca từ quen thuộc của "Baby one more time", "Somebody that I used to know", "Wrecking ball"... vang lên cùng màn hóa trang bất ngờ khiến người xem không thể ngồi yên.

Sôi động trong trang phục đậm chất rock của "We will rock you".

Quyến rũ khi thể hiện "Single Ladies".

Trở về năm 1999 với "Baby one more time".

Video đăng tải trên Youtube cũng thu hút 75 triệu lượt like, 2 triệu lượt share hứa hẹn sẽ còn "gây bão" trong thời gian tới.