Video em bé phấn khích khi nghe Katy Perry gây sốt

Chỉ sau 2 ngày đăng tải trên Youtube, video về em bé phấn khích khi nghe nhạc Katy Perry đã có tới 2 triệu lượt xem.

Ngày 4/8, tài khoản Youtube có tên Eva Baker đã đăng tải một video có tên "How to stop a baby from crying by Katy Perry Dark Horse" (Tạm dịch: Dùng nhạc Katy Perry để dỗ con bạn khỏi khóc nhè).

Video ngắn này là hình ảnh một cô bé đang khóc bỗng nhiên chuyển đổi trạng thái cảm xúc sang phấn khích vui tươi thậm chí múa theo điệu nhạc khi nghe ca khúc Dark horse (do ca sĩ Katy Parry thể hiện). Không những thế, cô bé sẽ nhăn nhó ngay lập tức nếu ai đó tắt đi không cho bé nghe tiếp.

Chỉ sau 2 ngày đăng tải trên Youtube, video gốc đã có tới 2 triệu lượt xem.

Bé đang khóc nhè...

... bỗng nhiên tươi tắn khi nghe nhạc của Katy Perry.

Xem video em bé phấn khích