Video độc đáo và hài hước của ca sĩ người Anh

Trước "From Bump to Buzz", Tom Fletcher từng gây sự chú ý với bài diễn văn cảm động và hài hước trong đám cưới của mình.

Tom Fletcher - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng McFly gây sự chú ý với các video mang ý tưởng độc đáo. Vào tháng 1/2013, giọng ca ngọt ngào này đã có một bài diễn văn vô cùng ấn tượng trong đám cưới của mình khiến cả cô dâu lẫn quan khách có mặt đều nghẹn ngào xúc động. Khi sắp chào đón đứa con đầu lòng, Tom Fletcher lại thực hiện một clip có tên "From Bump to Buzz" với lời bài hát viết trên nền nhạc "Something New".

Tuy công khai trên mạng xã hội từ giữa năm 2014 nhưng cơn sốt "From Bump to Buzz" vẫn chưa hạ nhiệt khi thu hút gần 10 triệu lượt xem trên Youtube tính đến nay.

Sau đây là 2 trong số những video gây sốt của Tom Fletcher:

My Wedding Speech Bài diễn văn hài hước của chàng ca sĩ.