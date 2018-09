Video 'bé gái khóc vì sợ em trai lớn' hút 12 triệu view

'Em ấy thật bé nhỏ, đáng yêu. Con không muốn em lớn lên một chút nào' - bé Sadie ngộ nghĩnh tâm sự.

Ngày 28/7, tài khoản nickname Alex Miller đã đăng tải một video mang tên Sadie doesn't want her brother to grow up (tạm dịch: Sadie không muốn em trai lớn), thu hút hàng triệu lượt xem.

Bé gái khóc vì không muốn em trai lớn

Video ghi lại cảnh cố bé Sadie Miller, ở Phoenix, Arizona, Mỹ, 5 tuổi khóc nức nở vì sợ cậu em trai 3 tháng tuổi - Carson một ngày nào đó sẽ không còn là một em bé nữa. Cô bé vừa khóc nức nở vừa nói: "Em ấy thật bé nhỏ, đáng yêu. Con không muốn em lớn lên một chút nào", câu nói của bé đốn gục trái tim hàng triệu người xem.

Không chỉ có cách bày tỏ tình yêu đặc biệt với cậu em trai, Sadie còn lo lắng cho chính tương lai của mình. "Và con cũng không muốn chết khi con 100 tuổi".

Chia sẻ với tờ Times, bố của Sadie và Caron, ông Ryan Miller nói: "Trước đây, con bé đã khóc vì không muốn chính mình già đi. Nhưng đây là lần đầu tiên con bé lo lắng cho em trai mình". Ryan cho biết thêm: "Điều thú vị là điều này xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi không biết điều gì khiến con bé trở nên như vậy".

Video với những suy nghĩ ngộ nghĩnh, đáng yêu về bé Sadie đã thu hút hơn 12 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày đăng tải. Lượt chia sẻ, bình luận cũng tăng mạnh hàng ngày cùng với lượng người xem khủng.

Sadie không muốn em trai mình lớn lên bởi em ấy rất dễ thương.

Và bé cũng không muốn mình phải chết khi già 100 tuổi.

Hình ảnh em trai dễ thương của Sadie - bé Carson.

Chị gái Sadie đọc truyện cho em nghe. Ảnh: Times.

Văn Hiến

Video: YouTube