Video bé gái bắt chước mẹ trang điểm siêu đáng yêu

Có riêng một bộ make up nhỏ, bé gái trong video khiến các tín đồ làm đẹp ngưỡng mộ vì những động tác trang điểm đáng yêu.

Video do chuyên gia trang điểm Fleur Crystal đăng trên mạng xã hội vài ngày qua lập tức thu hút hơn 2 triệu lượt xem, 30.000 like và cũng từng đấy lượt chia sẻ cùng vô số những bình luận thích thú. Bé gái khoảng 3-4 tuổi có gương mặt búp bê, đôi má bầu bĩnh, mái tóc nâu vàng trong video được các Facebooker dự đoán trở thành mỹ nhân tương lai. Đặc biệt là khi kỹ năng make up đã được đào tạo thành thục từ nhỏ thế này thì sẽ càng dễ nổi tiếng.

Nickname Irsa Gonzalez hài hước viết: "Thật giống con gái tôi. Con tôi cũng thường ngồi vào bàn trang điểm cùng mẹ, thậm chí nó còn muốn đi cả giày cao gót. Đó một phần là vì tò mò và một phần để thể hiện tình yêu với mẹ. Vì vậy, tôi toàn phải mua các loại mỹ phẩm tốt để không làm hỏng da mặt con".

Tuy nhiên cũng có một vài nhận xét cho rằng cô bé trong video học làm người lớn quá sớm và chưa cần thiết phải biết đến trang điểm. Yajhaira Martinez tỏ ra lo lắng: "Liệu như vậy có phải là đốt cháy giai đoạn không?".

Các Facebooker khác thì cho rằng đây là một video dễ thương, không cần thiết phải lên tiếng chỉ trích hay đánh giá. Đặc biệt là phái nữ, nhiều người tiết lộ rằng hồi nhỏ họ cũng thường xuyên bắt chước mẹ như vậy, chỉ để cho vui mà thôi.

Dùng cọ đánh phấn rất 'dẻo' tay.

Chỉ là tô son môi hơi lem một chút thôi.

Cuối cùng là chu môi dễ thương không thể tả.

Xem video: