Video bé 4 tuổi bệnh down hát nhép đang hút Facebooker

Bé gái người Mỹ đã khiến nhiều người xúc động vì tinh thần và sự lạc quan của em khi mắc một căn bệnh quái ác.

Cô bé đáng yêu này có tên là Zaria Jamalo, 4 tuổi đến từ Amarillo, Texas của Mỹ. Từ khi sinh ra bé đã không may mắc phải căn bệnh down, không có tuổi thơ như các bạn cùng trang lứa. Tuy vậy cô bé vẫn rất lạc quan và đặc biệt là thích múa hát.

Ảnh chụp màn hình.

Thấy con gái mình như vậy, cô Jenifer mẹ của bé đã đăng video hát nhép ca khúc "Let it go" của con gái mình lên Facebook. Ngay sau khi đăng tải, video đã thu hút sự ủng hộ lớn của cộng đồng mạng. Chỉ sau hai tuần video đã nhận được nhiều lượt like, commnet và gần 100 nghìn lượt share. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của bé Zaria.

Bé Zariah Jalomo 4 tuổi hát "Let it go"

Những hình ảnh dễ thương thường ngày của Zaria Jamalo:

Văn Hiến

Ảnh: Facebook

Video: YouTube