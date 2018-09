Video 45 ca sĩ nhí hát 'Heal The World' được chia sẻ nhiều

Một video đã cũ nhưng đang được chia sẻ nhiều, ghi lại khoảnh khắc 45 em nhỏ đến từ nhiều quốc gia cùng hòa giọng ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson.

Các em nhỏ trong video độ tuổi khoảng từ 9 đến 14 tuổi, đều là những ca sĩ nhí nghiệp dư, không chỉ sở hữu giọng hát hay, truyền cảm mà còn thể hiện tài năng chơi nhạc cụ như trống, đàn guitar, đàn piano… điêu luyện.

45 'ca sĩ nhí' hòa giọng trong ca khúc 'Heal The World' của Michael Jackson

Đoạn video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem sau khi được chia sẻ, có nhiều bình luận thể hiện sự yêu thích cũng như ngưỡng mộ tài năng của các em nhỏ. Heal The World là ca khúc nổi tiếng của "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson từng nhiều lần được ví là bài hát bất tử, làm rung động biết bao trái tim yêu hòa bình, hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn.

Tài khoản Mc Long chia sẻ: "Heal the World make it a better place for you and for me and the entire human race - Hãy hàn gắn thế giới, tạo ra một nơi tốt hơn để cho bạn và cho tôi và cho toàn nhân loại. Những lời này thật ý nghĩa đã được Michael Jackson thể hiện quá hay. Nó đã in sâu vào lòng những giới trẻ chúng tôi thời ấy nay được thực hiện lại bởi những ca sĩ nhí thật ý nghĩa, như lời kêu gọi thế giới đoàn kết lại trong lúc chiến sự nóng bỏng như hiện nay". "Bài hát gắn liền với tuổi thơ của tôi, càng nghe càng thấy xúc động. Các em còn nhỏ tuổi đã hát hay và tuyệt vời như vậy, giỏi quá", Facebooker Thắm Vuive viết.

"Chắc Michael Jackson sẽ rất tự hào khi nghe những đứa trẻ này cover hay như vậy. Quá xuất sắc, vừa hay vừa lạ", tài khoản Mèo Phí thích thú. "Cho những đứa trẻ hát lại càng thấy được ý nghĩa bài hát, tôi thực sự xúc động khi nghe bản cover này", một Facebooker khác bày tỏ.

Ying Ying