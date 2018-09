Video '20 điều nên nói nhiều hơn' gây sốt

Video ngắn mang nhiều thông điệp của cậu bé diễn giả 10 tuổi đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Video "20 things we should say more often" (tạm dịch "20 điều chúng ta nên nói thường xuyên hơn") được thực hiện bởi một cậu bé 10 tuổi có biệt danh là Kid President (tên thật là Robby Novak, sinh năm 2003), hiện sống tại Tennessee, Mỹ.

Đoạn video đã thu hút một lượng view khủng trên YouTube.

Robby hiện là một diễn giả nhỏ tuổi nổi tiếng khắp thế giới không chỉ vì những video thú vị, hài hước mà còn cậu bé còn được ngưỡng mộ bởi có nghị lực phi thường. Khi sinh ra Robby đã mắc căn bệnh giòn xương, cậu bé đã có 70 lần bị gãy xương và phải trải qua 13 ca phẫu thuật. Hiện cả hai chân của cậu bé đều phải cố định bằng thanh thép. Tuy vậy, Robby luôn nhìn cuộc sống với thái độ lạc quan, tích cực. Em còn rất thích những hoạt động thể thao hay vận động và đặc biệt luôn mang đến tiếng cười, nhiều điều đáng suy ngẫm quanh cuộc sống bao la này thông qua các video ý nghĩa.

Thông qua video này, Kid President muốn mỗi người hãy thực hiện nó, đồng thời "nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn, những người xung quanh sẽ cảm thấy bạn dễ gần và sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn". Kid President còn từng được trò chuyện với rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có: Tổng thống Obama, ca sĩ Beyoncé, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon…

20 điều bạn nên nói nhiều hơn trong cuộc sống

Dưới đây là 20 điều Kid President khuyên mọi người nên nói thường xuyên hơn.

1. Cảm ơn - Đây là điều nên nói hằng ngày.

2. Cảm phiền…

3. Đây là chiếc xúc xích ngô tôi mua cho bạn vì bạn là bạn của tôi - Càng nhiều xúc xích ngô thì càng nhiều người thấy vui vẻ.

4. Tôi xin lỗi

5. Tôi tha thứ cho bạn

6. Bạn có thể làm được điều đó

7. Áo mình cũng dính nước sốt thịt nướng đấy!

8. Làm ơn!

9. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

10. Bạn cũng mua cho mình một chiếc xúc xích ngô chứ?

11. Tôi không biết

12. Cậu thật tuyệt vời… Mình chính thức đổi tên mình theo tên cậu.

13. Xin chào người mới quen! Cùng đập tay nào!

14. Đội của mình không phải lúc nào cũng là đội chơi hay nhất

15. (Không nói gì cả) - Đôi khi đó là điều tốt nhất bạn nên làm.

16. (Dùng tay bịt miệng, sau đó phát ra tiếng kêu) - hay làm bất cứ điều gì đó gây buồn cười.

17. Mình không đồng ý với bạn, nhưng mình vẫn yêu quý bạn.

18. Đôi khi bạn nên hét lên: “A...A...A...!”

19. Cuộc sống thật khó khăn, nhưng bạn cũng là người không dễ bị đánh bại mà!

20. Đôi khi hãy nói những điều tốt đẹp, bất cứ điều gì.

Một số hình ảnh về cậu bé diễn giả nhỏ tuổi Robby Novak. Ảnh: Facebook Kid President.

Sydney

Video: YouTube