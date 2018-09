Về nhà chồng, cô gái Nghệ An khóc nức nở không muốn xa bố đẻ

Mọi người đã động viên "Để bố về, tối lại về gặp làm sao mà phải khóc" nhưng cô dâu vẫn ôm chặt tay bố.

Diễn đàn Nghệ An mới chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động của một cô dâu ở Nghĩa Đàn, Nghệ An khi được bố đưa về đến nhà chồng. Do không nỡ để bố về, cô gái đã chạy đến ôm và gục đầu trên vai bố khóc nức nở khiến những người thân khác liên tục an ủi: "Thôi để bố về có việc, tối lại về", "Ở gần nhà chứ có xa đâu", "Sao mà phải khóc, vào thay đồ đi". Được mọi người động viên nhưng cô dâu vẫn không nỡ buông tay khiến người bố cũng không khỏi xúc động.

Về đến nhà chồng, cô gái Nghệ An khóc nức nở không nỡ để bố về

Đoạn video được đăng tải vào ngày 2/1 đã nhanh chóng thu hút hơn nửa triệu lượt xem. Tài khoản Nam Nguyễn chia sẻ: "Chả bù cho vợ mình, ngày đi đăng ký kết hôn, bước ra khỏi cửa ủy ban phường đã cười rồi. Ngày cưới nàng cũng cười rất tươi, chắc người nên khóc là mình, haha". "Đấy, bố đưa về nhà còn xúc động như thế, vậy nên mới có phong tục không để người mẹ đưa con về nhà chồng là thế đó", Facebooker Hậu Võ nói.

"Hồi trước mình lấy chồng, thấy bố chuẩn bị về là cũng ứa nước mắt rồi", Facebooker Thanh Tâm kể. "Em lấy chồng ngày cưới hai vợ chồng tự túc không có nội ngoại chỉ bạn bè với anh em đây còn tủi khổ hơn nhiều mà còn không khóc. Đây lấy chồng gần mà sao phải khóc, người ngoài nhìn vô lại nghĩ ba mẹ ép lấy chồng", một Facebooker khác tỏ ra không hài lòng.

Ying Ying