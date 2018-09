Vài kiểu đàn ông trên đời

Kiểu đàn ông vũ phu này thì lúc yêu ít khi thể hiện ra, tìm hiểu dài lâu thì may ra đôi khi bộc lộ bản tính.

Jessica Huynh

Kiểu đàn ông chỉ biết núp váy mẹ

Đây là kiểu đàn ông xem mẹ là "thần tượng", đụng chuyện gì cũng chỉ biết kêu mẹ, làm hỏng chuyện gì cũng: "Mẹ ơi, giờ con phải làm sao?". Hay mẹ nói bất cứ gì cũng nghe theo rồi từ đó chì chiết, trách móc làm khổ vợ con. Ơ hờ... đừng nói rằng mẹ mình luôn luôn đúng, hay nghe lời mẹ là một việc làm đáng tuyên dương. Điều này chỉ đúng khi các anh còn đang ở cái thời "tóc rẽ 2 mái, mặc quần ống loe, đóng thùng gần tới nách" kìa. Chứ còn già đầu rồi, làm người ta có bầu được rồi thì còn 1 mẹ 2 mẹ để làm gì?! Không tự làm chủ được cuộc đời mình thì cứ ở thế để mẹ bón cho ăn rồi dìu đi từng bước chứ cưới vợ về làm gì nhỉ?!

Thêm nữa các anh phải hiểu là không phải lúc nào mẹ các anh cũng đúng cả đâu, người lớn tuổi sẽ phát sinh nhiều tính cách mà các anh không lường trước được, cộng với việc không muốn mất con trai vào tay một người phụ nữ khác nên hầu như các bà mẹ sẽ tìm mọi cách để níu lấy sự quan tâm từ một người con đã lập gia đình. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy nghe từ hai phía, vợ các anh cũng là con gái của một gia đình, cũng là người có đầu óc và trái tim. Cứ chặn mồm người ta bằng những quy chụp từ mẹ mình, rồi giày xéo người ta bằng sự nhu nhược của bản thân các anh thì lòng mề nào chịu cho thấu. Các anh... đã một lần lắng nghe vợ mình chưa? Hay hai lỗ tai để hết cho mẹ, tim gan phèo phổi cũng còn nằm trong bụng mẹ rồi?

Kiểu đàn ông cho rằng chỉ cần ra ngoài làm nuôi vợ còn là đủ

Các anh cưới là cưới một người bình thường mà, chứ đâu phải cưới Na Tra thái tử với 3 đầu 6 tay. Anh có đi làm thì vợ anh ở nhà ngồi buôn chuyện với anh hàng xóm đấy à? Cho dù đồng lương của anh có cao gấp mấy lần số tiền của vợ anh mỗi tháng đi nữa... thì anh cũng không có quyền lấy đó che đậy cho sự vô tâm quá mức của mình. Anh thử nghĩ xem, vợ anh và anh cùng làm một ngày 8 tiếng, vậy mà vợ còn về nhà một tay chăm lo nhà cửa, con cái và gia đình chồng. Công bằng nằm ở đâu?

Các anh đừng cho đó là trách nhiệm của một người phụ nữ đã có gia đình, đàn ông mà khom lưng làm việc đó là đê hèn, là nhục nhã. Điều đó quá sức nhảm nhí. Vợ của các anh, mẹ của các con anh chưa từng chối bỏ những trách nhiệm đó, họ vẫn làm nó hằng ngày và chưa hề ca thán một lời. Họ chưa lấy những việc làm không công mỗi ngày đó ra để bắt các anh phục tùng họ thì thôi chứ các anh vin vào cái gì để dài lưng ra mà sai khiến họ?

Ảnh minh họa.

Họ cũng chẳng yêu cầu các anh phân chia rạch ròi những công việc nữ công gia chánh đó với họ, cái họ cần là một cánh tay đỡ đần đôi khi. Những lúc họ tới tháng hay bị những áp lực trong công việc, họ cũng cần những bữa cơm, những sàn nhà được lau sạch. Ít nhiều họ sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Trừ những anh đại gia vung tiền có tất cả thì không nói đến rồi, chứ nếu để chọn một người lương 10 triệu nhưng biết giúp đỡ vợ con và một người lương 20 triệu nhưng chỉ biết hành hạ vợ mình thì chắc chắn phụ nữ sẽ chọn loại 1.

Kiểu đàn ông vũ phu

Kiểu này thì lúc yêu ít khi thể hiện ra, tìm hiểu dài lâu thì may ra đôi khi bộc lộ bản tính. Trái phải gì không biết, tức lên là vả, khùng lên là nắm đầu người ta giật giũ. Loại này đến mình cũng hãi.

Khuyên các anh nếu bản chất vũ phu mãi vẫn không sửa được thì nên xin đi làm vệ sĩ, hay gia nhập một băng nhóm đầu gấu nào đó, vậy còn có ích hơn cho "tài năng" của các anh.

Thú nó còn biết đau, nó cắn lại thì dại cả người ra. Chứ còn vợ con các anh không có răng nanh hay móng vuốt mà vồ lại. Người trần mắt thịt biết đau chứ, rồi trái tim họ cũng biết thốn chứ. Mà cái thốn nó sẽ còn âm ỉ hoài, chứ đau rồi qua thời gian cũng rã.

Chị em nào lấy phải kiểu này thì nhịn chục lần rồi thôi, nên tự giải thoát mình chứ ko để đến lần tiếp theo thì xanh cỏ.

Kiểu đàn ông uống say vào là mắng chửi vợ con

Tại sao mình không đề cập đến những người nghiện rượu, vì đó là những người bị những thức uống đó ăn mất ý thức rồi. Chỉ muốn nói đến những người vẫn còn tỉnh táo nhưng lại để bia rượu sai khiến rồi làm khổ vợ con thôi.

Nếu biết mình uống bia vào sẽ không tự chủ được, thì tốt nhất đừng nên uống quá say. Làm vợ thì người ta sẽ chịu đựng, phải rồi, nhưng hãy làm ơn biết thế nào là "đủ". Tới bến, hết mình với anh em thì cũng thỉnh thoảng thôi, đừng thường xuyên quá. Nhỡ phải ngày vợ mình mới có bầu, say về ko biết trời trăng gì nữa, vui chân đạp cho một cái, vợ lăn xuống giường, con lăn khỏi tử cung. Cả nhà cùng mở tiệc ăn mừng, nhỉ?

Hãy tự hỏi vợ mình có bao giờ nhậu nhẹt say xỉn rồi mạt sát, nhiếc móc mình chưa? Hay chỉ là những nửa đêm, tờ mờ sáng dù đang bụng mang dạ chửa cũng lui cui tháo giầy, vắt khăn nóng chườm mặt cho chồng, lòng cảm ơn trời đã cho chồng con say khướt mà vẫn về đến nhà an toàn.

Thượng đế ưu ái đàn ông, để hai giới cùng "sướng" nhưng chỉ mỗi phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, là đã quá "đủ" cho cuộc đời một người phụ nữ rồi. Đừng mang thêm cho họ những đắng cay, tủi nhục, đau đớn, chịu đựng nữa - nhắn đàn ông.

Vài nét về tác giả:

Đừng nhầm lẫn giữa tính cách và thái độ của tôi! Tính cách tôi thế nào là phụ thuộc vào tôi, còn thái độ tôi ra sao là phụ thuộc vào bạn - Jessica Huynh.