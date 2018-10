Tuấn Hưng cảm thấy may mắn vì qua được kiếp nạn

Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, khán giả đã luôn sát cánh cùng anh trong hoạn nạn và lạc quan 'khỏe mạnh rồi sẽ làm lại được hết'.

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng vừa đăng tải bức ảnh 'Cảm ơn' kèm những dòng chia sẻ sau tai nạn siêu xe Ferrari tại Phú Thọ. Anh viết: "Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho con may mắn bước qua kiếp nạn dù còn đó ngày mai chưa biết sẽ ra sao? Cảm ơn bố mẹ, vợ yêu và các con cho bố Son Hào nghị lực để tiếp tục cố gắng với cuộc sống này, đam mê này. Cảm ơn những người anh em, bạn bè luôn bên cạnh mọi khoảnh khắc để Hưng hiểu thêm tình bạn là thế nào? Chân thành cảm ơn các đồng chí phòng cảnh sát giao thông thành phố Việt Trì đã giúp đỡ hỗ trợ Hưng trong những ngày qua. Cảm ơn anh em Phú Thọ không ngại mưa gió đến giúp đỡ Hưng lúc khó khăn nhất. Cảm ơn hai ân nhân đã kịp xuất hiện đúng lúc giữa đêm tối mưa bão để cho Hưng và Giàu trú mưa chờ người thân cứu hộ. Cảm ơn tất cả mọi lời hỏi thăm động viên của mọi người. Cảm ơn!"

Dù gặp nạn, Tuấn Hưng vẫn nghĩ "trong cái rủi có cái may" vì không có thiệt hại về người. Nam ca sĩ lạc quan chỉ cần có sức khỏe thì sẽ làm lại được hết. "Hưng đã ổn, rất may mắn không có làm tổn thương ai và để lại hậu quả quá nghiêm trọng là điều quá là may mắn rồi ạ. Khỏe mạnh rồi sẽ làm lại được hết ạ", Tuấn Hưng chia sẻ.

Siêu xe 15 tỷ của Tuấn Hưng tại hiện trường tai nạn hôm 16/10.

Nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời động viên nam ca sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn. Facebooker Phạm Quý Dương viết: "Trong những lúc mệt mỏi nhất, sóng gió nhất anh vẫn luôn quan tâm và đáp lại tình cảm của mọi người". Facebooker Thành Lê an ủi: "Cố lên anh nhé! Dù thế nào đi nữa, cái tên Tuấn Hưng của anh vẫn luôn trong lòng khán giả ạ. Mong mọi đen đủi đến với anh những ngày vừa qua đã chấm dứt và sau cơn mưa trời lại sáng anh ạ. Chúc anh và gia đình sức khỏe". Facebooker Lệ Quyên đồng cảm: "Chẳng biết nói gì. Thương anh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người được an toàn nên không sao anh nhé. Qua hết vận hạn rồi".

Trước đó, khoảng 3h ngày 16/10, Tuấn Hưng ngồi trên chiếc Ferrari 488 GTB do một nam tài xế cầm lái đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến thành phố Việt Trì (Phú Thọ), xe mất lái, đâm vào lan can đường. Lúc đó, trời mưa to, đường trơn. Nam ca sĩ và tài xế không bị thương, riêng ôtô bị nát hết phần đầu. Siêu xe Ferrari màu đỏ gần 15 tỷ đồng, được Tuấn Hưng mua vào tháng 9/2017.

Thời gian gần đây, giọng ca Tìm lại bầu trời liên tục gặp chuyện xui khi liveshow Ngựa hoang hôm 5/10 kỷ niệm 20 năm ca hát của anh đột ngột bị hủy trước giờ diễn.

