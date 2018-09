Từ việc cha giết con rể: nên giữ mạng sống hay chia tay êm đẹp

Lý lẽ hơn thua không quan trọng, 'điều ong tiếng ve' của người ngoài, của bên nội, ngoại không quan trọng. Lúc đó cái cần nhất là giữ mạng sống, cho mình và cho người thân...

Thu Hà

Hôm nay tôi bị ám ảnh với cái tin ông bố vợ giết con rể vì con rể sau khi đã ly thân vẫn say xỉn về chửi bới và đánh đập con gái ông. Nhớ hồi xưa có tin em Minh Mẫn giết cha vì cha cứ say xỉn rồi về đánh đập mẹ. Bạo lực gia đình, bạo lực hậu chia tay nó không chỉ hại trực tiếp hai người trong cuộc là đã xong.

Trên nhiều diễn đàn, trong nhiều bài viết trên báo, rồi ngay trong Facebook của tôi, nhiều mẹ khuyên nhau rằng sau khi chia tay phải sống thật mạnh mẽ, thật vui tươi, thật đẹp, thật đàng hoàng cho họ biết mặt, cho họ hối hận...

Ôi đừng, đừng tin, đừng làm theo, các cô gái cuả tôi ơi! Đừng ăn thua đủ với người đang hận tình làm gì. Đừng để người ta nuối tiếc. Đừng để người ta bỗng thấy họ vừa đánh mất đồ quý.

Em gái à, hãy chỉ đẹp khi biết rằng cái đẹp của mình nó sẽ mang tới cho mình an toàn! Đừng đẹp khi vừa chia tay với một tên si tình, cũng tương tự như đừng đẹp khi đi về đường khuya một mình. Hiểu rồi chứ!

Thậm chí sau khi chia tay, em cứ bèo nhèo, tan nát như hoặc hơn em bên trong đang cảm thấy thế. Thử Google xem, chúng ta có rất nhiều bài viết các chiêu thức để bày tỏ tình cảm. Chúng ta có một kho thơ và tình ca vô tận, từ phim Mỹ, phim Pháp, phim Hàn, đâu đâu cũng có thể cung cấp hàng ngàn màn tỏ tình lâm ly, và hiệu quả.

Nhưng chia tay thì sao? Gần như là vùng trắng.

Nếu em hên, em gặp người hiểu biết tử tế, biết sợ luật pháp và đạo lý, thì chỉ dẫn nhau ra tòa làm thủ tục một buổi là xong. Nhưng nếu chẳng may gặp phải một tên nhây ỳ, hung dữ, coi mạng sống vô giá trị, coi các ranh giới các luật lệ là vô nghĩa, những tên chả bao giờ hiểu được lương tri, lương tâm, những tên đã rơi vào trạng thái mất năng lực kiểm soát… thì sao?

Có lẽ không là quá sớm nữa đâu, các mẹ ơi, phải dạy cho con gái và con trai mình cách chia tay cho êm đẹp, điềm tĩnh và an toàn. Chia tay mà vẫn sống sót.

Hàng trăm vụ bắn súng vào nhà, dùng dao sát hại người mình yêu, rồi uống thuốc độc tự vẫn, tẩm xăng đốt, rồi vụ thảm án ở Bình Phước còn mới đây… Thì thống kê tới trên 50% các vụ án mạng có nguyên nhân là tình cảm cơ mà.

Vụ việc cha giết con rể rồi đem xác chở lên công an phường đầu thú khiến dư luận không khỏi xót xa.

Bạn cũng đừng ngây thơ phó mặc rằng luật pháp sẽ bảo vệ người ngay. Nhớ ngày xưa có tên đợi cô người yêu cũ vừa bước ra khỏi đồn công an sau khi trình báo, là cầm mã tấu chém chết không? Ở mình chưa có chế độ bảo vệ khi bị đe dọa, luật cấm tiếp xúc. Công an mình chỉ nhanh, nhạy, nhiều khi ngăn chặn biểu tình thôi, không có công an nào đi bảo vệ một người vợ bị chồng đánh đâu. "Nước xa không cứu đựơc lửa gần". Nhất là lửa của thù hận, lửa của xúc phạm.

Tôi từng nghe có cô vợ phải giả vờ hâm hâm điên điên, thỉnh thoảng nói năng linh tinh, ôm đầu hò hét, ăn mặc lôi thôi, thậm chí còn đánh tiếng cho bạn bè là bác sĩ chẩn đoán mình tâm thần phân liệt, để chồng chán mà bỏ mình. Tôi biết có cô vợ phải tạo điều kiện làm mối cho chồng, tạo cơ hội cho chồng có người phụ nữ thứ ba trẻ hơn, xinh hơn, để mình ra đi được bình yên.

Khi bắt đầu yêu, người nảy nở tình yêu trước phải tìm cách tỏ tình cho người kia, thì hết yêu cũng thế, người hết trước phải đợi người hết sau. Nhóm lửa đã khó, dập một đám cháy còn khó hơn. Hãy kiên nhẫn. Và tạo điều kiện cho ngọn lửa của người kia cũng tắt.

Và tôi thấy rằng, cuối cùng thì, lý lẽ hơn thua không quan trọng, điều ong tiếng ve của người ngoài, của bên nội bên ngoại không quan trọng. Sĩ diện không còn quan trọng! Thậm chí cả thời gian, nhanh hay chậm vài tháng vài năm cũng không còn quan trọng đâu. Lúc đó cái cần nhất là giữ mạng sống, cho mình và cho người thân của mình, thậm chí giữ mạng sống cả cho họ.

Ai thì cũng đang có sẵn một con quỷ núp trong người. Bố mẹ mình, con cái mình, chính mình, và người ấy, cũng có một con quỷ. Đừng tạo điều kiện để con quỷ xổng chuồng! Đừng để ai hận ai đến mức khiến họ phải trả thù bất chấp hậu quả. Đừng dồn ai tới chân tường! Rồi thì mọi tiếng gầm thét cũng sẽ qua thôi.