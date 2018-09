Tú Vi tức giận đáp trả những kẻ mỉa mai người bị trầm cảm sau sinh

Nữ diễn viên thú nhận mình từng bị trầm cảm và khuyên mọi người đừng nói lời khó nghe với những người mẹ mắc chứng bệnh này.

Sáng 2/8, trên trang cá nhân, Tú Vi chia sẻ status dài bức xúc vì một số kẻ "ác mồm" đem chuyện bị trầm cảm sau sinh ra mỉa mai. Theo đó, nữ diễn viên Bếp hát cho biết cô cũng từng chớm bị căn bệnh trầm cảm. "Mình khóc mà không hiểu sao lại khóc. Mình khóc mà mình không dừng được. Mà cũng khóc một mình chứ có dám nói ai đâu. Khóc xong vẫn ngồi dậy loay hoay với việc cho bú, hút sữa, thay tã, rửa bình, lau bình, hấp bình, dỗ con, và lại hút sữa, cho bú, thay tã, rửa bình... Ăn sáng lúc 6h sáng, ăn trưa lúc 4h chiều là chuyện bình thường. Đêm ngủ 3-4 tiếng mà 2 tiếng thức một lần cũng là chuyện bình thường. Ai có người phụ chăm con thì tốt rồi, chứ tận tay chăm và chăm thật cẩn thận thì một buổi thôi cũng giãn cả não", Tú Vi chia sẻ.

Cô cũng khuyên ai may mắn không bị trầm cảm thì đừng nên mỉa mai những người khác: "Ai không bị thì xin chúc mừng, chứ đừng nói lời khó nghe vì những người trầm cảm họ không lựa chọn bị thế đâu. Mình may mắn vì luôn có chồng bên cạnh và cùng chăm Cún (tên thân mật của con gái Tú Vi) mà cũng không tránh khỏi cảm giác chớm của trầm cảm, chứ còn những người phụ nữ phải loay hoay một mình thì còn phải gồng gượng gấp đôi gấp 3 như thế. Làm việc gì cũng có thể có giờ nghỉ, lâu lâu mệt mỏi xin off (nghỉ ngơi) một bữa, chứ còn làm mẹ thì full time khỏi off một phút nào. Vì đó là con của mình, là xương là máu, là từng tế bào mà mình chia ra, mình không thương con mình thì ai thương. Cho nên trầm cảm cũng sẽ vượt qua được nhanh thôi".

Tú Vi hạnh phúc bên ông xã Văn Anh và con gái.

Cuối status, Tú Vi đáp trả những người cho rằng cô sung sướng quá nên nghĩ sinh con rồi bị trầm cảm: "À có người nói do mình sung sướng quen được chiều chuộng nên thế này thế kia. Thôi, mình chấp luôn, đổi cho họ một ngày làm việc 18-20 tiếng của mình. Có khi làm luôn hẳn 2 ngày 2 đêm không ngủ coi biết thế nào là sướng. Ác thế không biết!"

Chia sẻ của Tú Vi nhận được nhiều đồng cảm của các bà mẹ bỉm sữa nói riêng và người hâm mộ nói chung. Facebook Thu Hà viết: "Ngày mới sinh bé em cũng bị trầm cảm chị ạ. Vì thứ nhất con đầu mình chưa nhiều kinh nghiệm. Mâu thuẫn với mẹ chồng cũng bắt đầu nảy sinh vì bà vẫn giữ quan niệm nuôi con thời các bà, con thì quấy khóc, đêm gần như thức trắng. Đặc thù nghề nghiệp nên chồng em không mấy khi được ở nhà. Đã có lúc con khóc em không dỗ, em bỏ mặc con khóc khản tiếng, em còn không muốn cho con em bú. Em luôn tự hỏi tại sao em lại đẻ nó ra làm cái gì, rồi làm sao mà phải nuôi nó, đủ thứ hỗn độn chị ạ. Hầu như ngày nào em cũng khóc, rồi em bị ám ảnh, cứ thấy con khóc là em cũng khóc theo". Tài khoản Huỳnh Trung Hiếu đồng cảm: "2-3 tháng đầu sinh con là khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Hai vợ chồng mình cũng tự lo từ A tới Z nên hiểu lắm, loạn não luôn".

Facebook Như Như chia sẻ: "Có mấy chị bị hội chứng mất trí nhớ tạm thời nữa đó chị. Nói đến trầm cảm là chuyện khổ sở vô cùng". "Thiên chức mẹ thiêng liêng và chỉ ai từng làm mẹ sẽ hiểu, đừng bận tâm những gì người ta nói", người dùng Hien Nguyen nhắn nhủ.

Cách đây không lâu, Tú Vi cùng ông xã Văn Anh tham gia Học viện mẹ chồng. Trong chương trình Lâm Khánh Chi thẳng thắng nhận xét Tú Vi là người ích kỷ vì luôn muốn giữ chồng bên cạnh. Bắt chồng hy sinh cả niềm đam mê bóng đá để ở nhà với vợ là không nên, "nếu chị là em chị sẽ không làm vậy", Khánh Chi trách. Lúc này Tú Vi bật khóc thừa nhận mình bị trầm cảm sau sinh: "Trong khoảng thời gian một tháng đầu tiên, ngày nào em cũng khóc. Văn Anh bước ra ngoài đường là em khóc". Cô cho rằng Lâm Khánh Chi chưa có con nên không hiểu cảm giác của người phụ nữ sau sinh. Đáp lại, người đẹp chuyển giới cho biết: "Là con gái ai cũng phải đẻ. Tại chị đặc biệt chị đẻ không được thôi, chứ đẻ được chị cũng đẻ 10 đứa nữa!"

Cherry Trần