Tú Vi trải lòng khi bị trách 'không chịu an phận'

Nữ diễn viên cho biết, cuộc sống này cô chọn sự vận động để những người thân bên cạnh được an yên.

Trên trang cá nhân, Tú Vi vừa đăng ảnh con nằm ngủ và trải lòng về hai chữ "an phận". Nữ diễn viên Bếp hát kể: "Có một hôm tôi gửi tấm hình Cún đang nằm ngủ say sưa cho bà ngoại của Cún. Ngoại nói: "Ngoại thương Cún nhất, Ngoại cầu nguyện cho cuộc đời của Cún như hình ảnh này, cứ bình yên đến già như ngoại, cái bình yên như ngoại khó kiếm lắm. An phận!".

"Tôi đọc hai chữ "an phận" mà đột nhiên chững lại vài giây, dường như lâu rồi tôi không nghe, không thấy, không nghĩ đến hai chữ này. Tôi tự hỏi, có phải tôi không "an phận" không? Tôi ngẫm lại một chút, tự nhiên bất giác thấy mình như dòng nước luôn động, không bao giờ tĩnh, có khi chảy thong dong, có khi tụt hẫng như dòng thác nhưng cũng có khi tôi cuộn trào như con sóng dữ. Là tại sao tôi không an yên ngồi một chỗ để được nuôi? Không lẽ là do tôi không an phận?", Tú Vi chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết, khi tâm sự với một người chị, cô đã giật mình khi nghe câu: "Tưởng gái khí chất như em mà chịu ở nhà nuôi con". Câu nói này khiến Tú Vi phải suy nghĩ lại về hai chữ an phận. "Thật sự tôi nghĩ, bản chất của phụ nữ hiện đại cũng khác xưa rất nhiều, vì tự chủ hơn, tự thân vận động hơn và độc lập hơn, không phải tôi ở yên một chỗ thì là an phận, cũng không có nghĩa tôi luôn tự thân vận động thì tôi không bình yên. Chỉ là do tôi luôn nghĩ mình cần phải tự lo được cho mình và những người thân của mình, vì từ nhỏ tôi đã không có tư tưởng dựa vào người khác rồi. Cuộc đời là vậy, sẽ có người chọn sự vận động để những người thân bên cạnh an yên, không vướng bận nhiều và tôi là một trong số đó", Tú Vi viết.

Nói về an phận, Tú Vi chọn sự vận động đề những người xung quanh mình được an yên.

Nhiều người đồng quan điểm với Tú Vi. Họ cho rằng quan niệm về an phận không hẳn là ở nhà làm nội trợ. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì nên có suy nghĩ độc lập, tự chủ. Không nên ở nhà để chồng nuôi sẽ bị phụ thuộc. Quan trọng là bản thân biết sắp xếp công việc, cân đối thời gian cho gia đình, bạn bè và công việc. Cái đích cuối cùng vẫn là hạnh phúc, và miễn sao bản thân thấy vui với những gì mình đã làm được.

Cherry Trần