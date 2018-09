Tự sự chuyện đàn ông biết điều

Hầu hết các ngôn ngữ miêu tả điều tốt đẹp về đàn ông thì không có một từ nào nhang nhác nghĩa nổi một nửa chữ 'biết điều'.

Cu Trí

Trong mỗi cuộc đời nhàn nhạt của vô số thằng đàn ông bình thường trải qua lộ trình ba giai đoạn, bé thì tu ti, nhớn nhác lớn tu rượu và cứng tuổi thì tu thân. Giai đoạn tu thân của kẻ tử tế quan trọng bởi nó sẽ le lói xuất hiện cái gọi là biết điều, thường thì vợ được nhờ và bạn bè quan hệ "tráng men" thì le ngoe lợi dụng.

Ngày nhỏ bố hay dạy mình đàn ông biết điều đều thường được người đời dễ cảm thông mà tha thứ dăm ba điều nhập nhèm, bởi chí ít trong tâm họ đôi khi vẫn lấp lánh một chút lương thiện dễ nhận biết. Có khi đơn giản là vợ đi chợ thì hắn rửa bát và có trót đánh vỡ vài chiếc hay mỡ thịt đông còn lấp ló bên cạnh bát, chuyện bỗng dưng quá nhỏ.

Mình có bà chị cứng tuổi vì lo làm giàu, đến lúc giàu quá thì mới hớt hải nhớ ra hàng tối đi ngủ lại không có người xoa lưng bèn nhắm đại một anh "phi công" mồm mép thì thôi rồi ngọt, tiếng Anh tiếng Pháp âm vực luyến láy hay gấp nhiều lần ca sĩ thi các chương trình ca nhạc trên truyền hình. Cafe rảnh rỗi anh hay giành việc trả tiền và nói chuyện ngôn ngữ, kinh doanh, bú-si-nịt (business), tiếng Việt kèm tiếng Anh hao hao Việt kiều. Có lần thảo mai mình xã giao như Tây rằng: "How are you?", anh giả nhời “Đêm qua mất xi-líp nên hơi mệt”... Thoáng giật mình tưởng anh giới tính linh hoạt nhưng ngồi đần một lúc thì luận ra hem phải quần lót mà là "sleep".

Ngày nhận thiếp từ đôi bàn tay nhiều nếp nhăn vì không được spa đều như ở cổ, chị ấy mắt hấp háy trong hạnh phúc giới thiệu: "Chồng sắp cưới của chị nói chung ổn, ít tuổi nhưng hiểu biết lắm. Hôm cưới đừng xỏ xiên gì chị nhé". Mình cười bẽn lẽn dối lòng bảo chị có bạc tỷ thì ắt phải là người thông minh, em tin chị nhìn người chuẩn. Ánh nghĩ Gato chạy nhanh qua đầu, hình như phụ nữ si tình đều nhìn đàn ông khốn nạn có hào quang trên đầu...

Hôm vừa rồi lại gặp chị, mắt chị buồn, chị bảo: "Giải tán rồi em ạ, nó cái gì cũng biết nhưng biết điều thì không!". Chị phiên nghĩa về sự biết điều rất dài dòng... Chốt lại, chị triết: "Người ta sợ người ở phải, hãi người biết điều em ạ".

Mình sống cũng ngấp nghé được 1/2 quãng đời vẫn loay hoay tra từ điển phiên nghĩa chữ "biết điều". Hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới miêu tả các điều tốt đẹp về đàn ông thì tuyệt nhiên hình như không có một từ nào nhang nhác nghĩa nổi một nửa chữ "biết điều".

Ngày lấy vợ, vợ chỉ mặt bảo: "Ở nhà một người kiếm tiền thì bền và người đó không phải là anh". Từ đó có thêm việc mỗi ngày tắm cho con, cho con ngủ và không phải rửa bát. Sau này thì có thêm nghề viết Note chém gió, về sau hãng nước vệ sinh chị em nhận ra mình giống đàn bà bèn tài trợ, thấy có việc cũng lương thiện phụ vợ bèn hí hửng gật đầu rất "biết điều" vì nhận ra rằng vợ có vẻ vui.

Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa có vẻ tử tế hồ đồ phán rằng đàn ông biết điều thời nay đã cận tuyệt chủng. Nếu điều đó là sự thật quả rất đang nghi ngại. (Haizzz).

Nếu tối nay nhà có nhiều bát, dù hơi rét nhẹ nhưng anh em cũng nên xắn tay áo lên mà "thể hiện". Âu cũng là việc to tát của một thằng biết điều (hay biết phận). Em xin phép đi rửa bát vài phút.

