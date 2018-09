Từ chuyện họp báo The Face, Dương Triệu Vũ bàn về văn hóa đi muộn

Dương Triệu Vũ cho rằng người Việt nên thay đổi khái niệm về giờ giấc và nên biết tự khó chịu khi mình đến trễ để người khác phải chờ đợi.

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ mới đăng tải status bày tỏ quan điểm về văn hóa đi muộn của người Việt. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "Không biết từ khi nào người Việt Nam mình được đồng nghĩa với sự "đến muộn". Nếu nói theo kiểu tích cực hay du di thì đó là sự dễ chịu của cả một văn hóa. Nhưng nếu khó chịu hơn tí thì đây là một thói quen thiếu chuyên nghiệp và là sự dễ dãi nên bị loại bỏ. Thời gian chính là tiền và dĩ nhiên tiền của ai cũng quan trọng.

Nếu trung bình mỗi ngày phải đợi đồng nghiệp bạn bè khoảng 2 tiếng thì cứ 12 ngày thì lại mất một ngày tức là đã mất gần 10% của cuộc sống. Như vậy, mất 8 năm của một cuộc đời để ngồi chờ đợi người thất hẹn, đến trễ".

Dòng chia sẻ của Dương Triệu Vũ.

Giọng ca Chơi vơi trong cơn đau kể, anh cũng từng có những lần đi trễ và cảm giác lúc đó như lửa đốt vì bản thân anh cảm thấy ngại khi để người khác phải đợi mình. Dương Triệu Vũ cũng chia sẻ sau một thời gian luôn đến đúng giờ, lúc phải ngồi đợi người khác thì đôi lúc anh cũng cảm thấy… nản. Tuy nhiên, nam ca sĩ luôn tự nhủ: "Thôi mình cứ đến đúng như đã hẹn thì cho dù có đợi thì mình cũng đã cho thấy sự chuyên nghiệp và tôn trọng dành cho người làm việc chung".

Cuối cùng, Dương Triệu Vũ hy vọng mọi người sẽ thay đổi khái niệm về giờ giấc, đồng thời anh nói: "Hãy cảm thấy tự khó chịu khi mình đến trễ vì không ai thay đổi thái độ của mình được ngoài trừ mình… Sẽ mất thời gian lắm để tập thói quen này nhưng thật sự nó rất xứng đáng để mai sau này con cháu mình sẽ có thêm thời gian bắt kịp với nhịp của thế giới. Người Việt Nam rất cần cù và làm việc hết mình, chỉ cần đúng giờ nữa thôi thì không còn gì bằng".

Trước đó, ngày 23/5, "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2017" đã tổ chức buổi họp báo ra mắt truyền thông tại TP HCM. Tuy nhiên, nếu như khách mời quốc tế - đại diện "The Face Thailand" Lukkade đến sớm trước 10 phút so với thời gian in trên thiệp mời thì cả 3 HLV Việt Nam gồm Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thuỳ đều đến trễ. Mặc dù đã lý giải lỗi thuộc về BTC khi thông báo giờ giấc khác nhau nhưng đông đảo khán giả vẫn tỏ ra không hài lòng với tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp đến từ các nghệ sĩ lẫn các công ty Việt Nam.

Khán giả bức xúc khi họp báo The Face 2017, cả 3 HLV Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thuỳ đều đến trễ

Từ sự việc trên, bài tâm sự của Dương Triệu Vũ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đã có rất nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của nam ca sĩ.

Tài khoản Trần Thuy Hương bình luận: "Chuẩn rồi anh. Người Việt Nam mình mắc bệnh "cao su thời gian", kiểu lề mề nhưng hiện tại thì số đó chiếm ít rồi không còn nhiều như trước. Các bạn trẻ giờ làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn". Facebooker Thiên Hà cũng chia sẻ: "Đúng đó. Mình chúa ghét cái kiểu đi muộn, không bao giờ chịu đúng giờ. Thói quen quá xấu và xấu hơn là khi đã không đi đúng giờ lại còn lấy lý do biện minh".

"Một số ngôi sao ghét người khác tới trễ do công việc của họ nhưng họ lại hay đi trễ trên chính công việc tập thể. Có thể họ cho rằng thời gian của họ quý hơn người khác. Hy vọng showbiz Việt nói chung cũng như người Việt mình lấy đó làm kinh nghiệm để có thể tốt đẹp hơn", một tài khoản khác viết.

Ying Ying