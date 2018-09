Từ chuyện buộc dây giày, nghĩ về đàn ông Tây và Việt

Hành động buộc dây giày của người đàn ông châu Âu dành cho bạn gái trong một cửa hàng tại Singapore đang trở thành đề tài được cộng đồng quan tâm những ngày gần đây.

Tình yêu thì luôn chứa đựng những điều ngọt ngào và lãng mạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thể hiện tình cảm một cách khéo léo và tinh tế, nhất lại là những chàng trai vốn là hiện thân của phái mạnh. Vì vậy mà những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của các chàng luôn làm cho chị em tan chảy.

Mới đây, cộng đồng xôn xao hình ảnh về cách thể hiện tình cảm của người đàn ông châu Âu với cô bạn gái châu Á của mình trong một cửa hàng giày tại Singapore. Câu chuyện được chia sẻ trên Facebook của một người phụ nữ Việt.

Ảnh chụp màn hình.

"Mình bắt gặp hình ảnh này khi đang đi thử giày trong một cửa hàng. Anh là một người châu Âu, còn bạn gái anh là một cô gái Á có nhan sắc trung bình (với cách nhìn của người bình thường như mình, còn với anh hẳn cô ấy là Miss World rồi). Cứ nhìn cách anh ấy chăm sóc cô gái bé bỏng của anh thì biết, cảm giác cô ấy như một nữ hoàng hay một báu vật rất thiêng liêng vậy. Anh đi chọn cho cô gái từng đôi giày và ngồi xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày cô ấy đang đi, rồi xỏ đôi giày mới vào chân cô ấy, vừa làm vừa nhìn cô ấy vô cùng trìu mến rồi hỏi: "Em có thấy thoải mái khi mang nó không?". Sau mỗi đôi giày họ đều đứng lên ôm nhau và nhảy theo tiếng nhạc valse du dương trong cửa hàng. Cô gái cười lí lắc, tiếng cười trong veo, tự nhiên mình thấy cô ấy xinh đẹp và duyên dáng làm sao! Tự nhiên thấy cuộc sống sao mà mến yêu quá!

Mãi sau thì anh ấy phát hiện ra mình chụp hình, mình bảo "You're both so lovely, sorry 'cause I have taken photos of you without your permission" (Hai người thật tuyệt vời, tôi xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép). Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng hàm ý không sao đâu rồi lại chăm sóc bạn gái của mình tự nhiên như hơi thở, chẳng care đến bất kỳ ai xung quanh!

Nếu ở Việt Nam, đàn ông mà chăm sóc phụ nữ như thế này có khi rất nhiều phụ nữ khác nhìn vào thấy... ngứa mắt, thậm chí không kìm chế được lời mỉa mai, chế giễu. Có vô lý và ích kỷ không khi bạn luôn mong muốn người đàn ông của mình yêu thương, nâng niu bạn, nhưng lại khó chịu khi thấy phụ nữ khác được thương yêu?

Mình không nói hầu hết đàn ông Việt đều hời hợt, nhưng khi cuộc sống phát triển một cách xô bồ như hiện tại, đàn ông thường bị cám dỗ bởi vẻ ngoài long lanh của một cô gái (cái mà giờ chẳng khó để sửa sang) họ cho rằng đó là cách để phô bày thanh thế hoặc hưởng thụ cuộc sống mà họ xứng đáng có, mà hầu như quên đi thực sự vẻ đẹp thật sự toả sáng bên trong con người cô ấy. Bởi vậy đa phần các mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo và sớm tan biến như bọt xà phòng!

Đàn ông à, nếu anh cứ nâng niu và thương yêu người đàn bà của anh như thế này, thì người đàn bà nào cũng sẽ thành bảo vật xinh đẹp và đáng yêu hết đấy! Đó cũng là cách tốt nhất anh chạm được đến trái tim của người đàn bà! Còn nếu không anh chỉ chạm được vào vùng lí trí toan tính của cô ấy mà thôi!"

Câu chuyện sau khi chia sẻ đã nhận được gần 8.000 lượt like và share. Ngoài các comment ngưỡng mộ cô gái thì nhiều người cũng đặt ra vấn đề: "Chỉ có đàn ông Tây thôi… đàn ông Việt không được dạy nâng niu và chăm sóc vợ mà luôn được đào tạo với suy nghĩ phụ nữ là người phục vụ mình".

Moonee, người chia sẻ câu chuyện này, bày tỏ quan điểm: "Tớ không hề so sánh đàn ông Tây hay Việt đâu nhé! Chỉ nói thế này ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng nếu coi việc lấy chồng là do số phận sắp đặt thì hẳn là chị em phụ nữ lấy chồng Việt tỷ lệ rủi ro cao hơn. Nếu đặt hai anh Tây và Việt đứng cạnh nhau có cùng tư duy và hành động, tớ nghĩ đa số các cô gái sẽ chọn đàn ông Việt đó bạn và tớ cũng không phải ngoại lệ! Còn nếu chẳng may thì vẫn vớ phải một anh Tây vất vưởng như thường! Mà tớ cũng chỉ nói về mơ ước phụ nữ luôn được yêu thương, nâng niu bảo vệ thôi dù lấy chồng Tây hay Việt!".