Trộm vơ vét hàng chục chai rượu ngoại, không biết bị camera ghi hình

Nam thanh niên đột nhập vào shop rượu ở gần cổng chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) lấy đi hàng chục chai rượu cao cấp.

Facebook Mai Thư vừa đăng đoạn video ghi cảnh một nam thanh niên cắt khóa cửa vào shop rượu của gia đình ở gần cổng chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) lấy đi hàng chục chai rượu cao cấp. Trong video, tên trộm không bịt mặt, đi đến quầy (nơi lắp camera an ninh) vơ vét các chai rượu, bỏ vào bao tải.

Tên trộm phơi mặt trước camera, vơ vét hàng chục chai rượu ngoại

Chị Mai Thư cho biết: "Tên trộm này đã hai lần đột nhập vào shop. Lần thứ nhất là ngày 30/4 và lần thứ hai là rạng sáng hôm nay (ngày 4/5). Tổng giá trị số rượu mà hắn lấy hai lần là gần 200 triệu đồng. Gia đình đã viết đơn và trình báo cho công an phường".

Sau khi đăng tải, video này đã gây chú ý cộng đồng. Nhiều người hy vọng qua camera an ninh, thấy rõ mặt, công an sẽ sớm bắt được tên trộm này. Facebook Khoa Bùi viết: "Mặt mũi rõ ràng, chưa đầy 3 nốt nhạc công an sẽ tìm ra ngay thôi. Thanh niên này mau tự thú để được giảm án". Còn Facebook Hoàng Lâm động viên: "Thôi của đi thay người. Tên trộm nó phơi mặt trước camera thế kia kiểu gì công an cũng bắt được thôi, bạn đừng lo".

Cherry Trần