Trộm bị gia chủ phạt quét nhà, được cho ăn khuya rồi tha về

Nam thanh niên trộm quần áo ở TP Việt Trì bị gia chủ bắt tại trận không đánh mà còn mời uống trà và cho ăn khuya.

Đoạn video ghi cảnh giữa đêm 6/2, một nam thanh niên đi xe đạp đến khu vực phơi đồ của nhà dân ở TP Việt Trì (Phú Thọ) và trộm quần áo. Hai người đàn ông trong nhà phát hiện, liền cầm gậy lao ra và bắt tại trận. Thay vì đánh đập, hai người này kéo tên trộm vào nhà, trói tay và tra hỏi. "Mày trộm ở những đâu, lấy mấy cái rồi? Bây giờ xử lý thế nào?", một người đàn ông nói.

Sau một hồi chất vấn, gia chủ đã chấp nhận tha cho tên trộm bằng hình thức phạt quét nhà. Thậm chí còn cho tên trộm ăn khuya rồi về. Video này được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây chú ý cộng đồng.

Dưới phần bình luận, nhiều người ủng hộ cách xử lý nhân văn của gia chủ. Facebook Kiến Thành viết: "Nhìn nam thanh niên trộm đồ thấy cũng khờ khờ, không phải là tên trộm ma mãnh gì. May cho anh ta gặp được chủ nhà tử tế, chứ gặp phải người nóng tính thì chắc đã ăn no đòn". Còn Facebook Nguyễn Luân chia sẻ: "Có tên trộm nào được chủ nhà đối xử tốt như thế này không? Làm điều xấu còn được mời uống trà, ăn khuya. Nhưng may mắn chỉ đến lần này thôi nhé, đi ăn trộm nữa hôm sau là bị no đòn đấy".

