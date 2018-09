Trẻ bị Down làm video tặng người sắp làm mẹ

Lời bộc bạch, tâm sự chân thành của chính những đứa trẻ bị bệnh Down khiến người xem không khỏi rơi lệ.

Video được đăng trên Youtube đúng vào dịp World Down Syndrome Day (Ngày hội chứng Down thế giới) và được rất nhiều người xem hưởng ứng mang tên "Dear future mom" (Tạm dịch: Gửi mẹ tương lai).

Những người mẹ luôn hạnh phúc với đứa con thân yêu của mình, dù chúng mang trong mình căn bệnh Down.

Nội dung video xuất phát từ một bức thư của một mẹ bầu khi đột nhiên cô phát hiện con mình bị dị tật, bởi thế cô đã hết sức lo lắng, sợ hãi và đau xót. Nhưng 15 thanh niên và trẻ em bị Down trên khắp châu Âu bằng những trải nghiệm thực tế cuộc sống của chính mình, đã chứng mình một điều "Những đứa trẻ bị bệnh Down hoàn toàn có thể hạnh phúc" và làm được rất nhiều điều như "đọc", "hát", hay "sửa xe cho bố"...

Video "Gửi mẹ tương lai" như một nỗ lực an ủi, tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho những người sắp làm mẹ có con bị bệnh Down, tin tưởng rằng những đứa trẻ đó sẽ vẫn lớn lên khỏe mạnh và vui tươi bởi chúng được sống, chăm sóc như bao đứa trẻ khác.

Xúc động video "Gửi mẹ tương lai" Ngay sau khi đăng tải đoạn video xúc động do ai điều phối viên của Hiệp hội những người mắc hội chứng Down thực hiện, đã thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem.

Down là bệnh liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể. Bình thường, người ta có 46 nhiễm sắc thể, thành từng cặp. Một nửa số này được thừa hưởng từ cha, nửa kia được thừa hưởng từ mẹ. Còn trẻ bị Down có 47 nhiễm sắc thể, nghĩa là có thêm một nhiễm sắc thể số 21, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của trẻ. Cứ 800-1.000 trẻ mới sinh thì có một trẻ bị hội chứng Down.

Ngày 21/3 hằng năm được chọn là Ngày hội chứng Down thế giới nhằm kêu gọi sự hiểu biết và quan tâm hơn của mọi người dành cho những em bé không may mắc hội chứng này.

Đứa trẻ đó có thể học, có thể viết...

có thể chạy theo bạn...

Hay bé có thể đi học...

Rồi kiếm tiền và có khả năng mời bạn một bữa tối. Ảnh chụp màn hình.

Văn Hiến

Video: YouTube