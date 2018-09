Sau va chạm, hai người phụ nữ đau đớn nằm lăn lộn trên đường, trong khi những người liên quan đã vội "cao chạy xa bay".

Vụ tai nạn xảy ra ngày 17/6 trên quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, được tài khoản Hà Nguyễn ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Thấy xe khách đột ngột chuyển làn, người phụ nữ đi xe máy vội đánh lái nhường đường, bất ngờ bị người đàn ông chạy xe tay ga phía sau quệt vào. Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ ngã lộn nhào, nằm đau đớn trên đường và được một số người dân đỡ vào lề.

Tránh ôtô khách, hai người phụ nữ bị xe máy tông ngã nhào

Nhiều người sau khi xem video đã đặt câu hỏi ai là người có lỗi trong vụ tai nạn này? Thành viên Nguyen Ngọc bức xúc: "Ông tài xế xe khách rất tỉnh, lùi xe lại và đi mất như vô can. Vô cảm thật". Tài khoản Nghĩa Nguyễn đồng tình: "Ôtô khách xi nhan xin đường, nhưng không phải cứ xin là lúc nào cũng được phi ra như thế. Tài xế phải quan sát kỹ rồi mới cho xe ra. Người đi xe máy không thể tránh trong trường hợp này. Lỗi hoàn toàn do ôtô, thế mà lại vô cảm bỏ đi như không liên quan đến mình. Công an cần vào cuộc để tìm ra và phạt nặng tài xế ý thức kém này".

"Tội nghiệp hai người phụ nữ, những người liên quan thì đã cao chạy xa bay rồi. Không thể trách người đàn ông va quệt vì họ cũng đang trên đà đi, tránh kiểu gì cũng dễ gây tai nạn liên hoàn cho những xe khác phía sau, vì tình huống này rất khó xử lý. Lỗi do ông xe 16 chỗ kia mà ra cả", Facebook Tôn Lê phát biểu.

