Tranh cãi về bức hình tạo dáng của Phạm Hương 7 năm trước

Vị huấn luyện viên của The Face có phần kém sang với chiếc cằm vuông, thần thái cũng hoàn toàn khác với hiện tại.

Phạm Hương tạo dáng trong một buổi quay quảng cáo trang sức của chương trình Vietnam's Next Top Model cách đây 7 năm.

Mới đây, hình ảnh Phạm Hương tạo dáng trong một buổi quay quảng cáo trang sức sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Video ngắn này được cắt lại từ video ghi hình trong buổi quay quảng cáo trang sức trong một phần thi tại Vietnam’s Next Top Model 7 năm trước. Vị huấn luyện viên của The Face Việt Nam lúc bấy giờ từ khuôn mặt, sắc thái biểu cảm đến phong cách tạo dáng đều rất khác so với thời điểm hiện tại. Thậm chí, nếu không có chú thích, chắc chắn không phải ai cũng có thể nhận ra đây là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương.

Không ít những nghi vấn cho rằng Phạm Hương đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt V-line như bây giờ: “Nhìn chục lần vẫn không ra Phạm Hương, hiện tại chả có trang điểm nào mà lại tạo một khuôn cằm vuông thành nhọn thế này cả”, Facebooker vylumy bình luận. “Không thích hay ghét Phạm Hương, có điều phẫu thuật thẩm mỹ sờ sờ ra đó mà các bạn fan cứ bảo vệ. Nhìn cặp mắt và cái cằm, không có make up nào mà làm được được điều đấy cả”, bạn đọc ngo thanh van cho biết. Hay như một độc giả khác có nick name Pé Shin cũng chia sẻ ý kiến của mình như sau: “Bạn nào bảo make - up thay đổi hẳn form mặt chắc là chỉ nhìn ảnh trên mạng nhỉ? Tạo khối nó chỉ tạo cảm giác thôi chứ không thay đổi được cằm chẻ tròng thành V – line nhé”.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến trái chiều khác lại cho rằng sau 7 năm, việc thay đổi như thế là hoàn toàn bình thường và chẳng có gì đáng nói. Bởi lẽ “Nhìn cái ảnh chứng minh thư của tôi cách đây 4 năm tôi còn chẳng nhận ra mình nữa là huống chi 7 năm”, Minion chia sẻ. “Cách đây 7 năm tự nhìn lại hình mình còn không ra. Bước chập chững vào nghề thì ai mà có kinh nghiệm ngay được”, Facebooker An Sa Sa tỏ ra cảm thông với vị huấn luyện viên của The Face. “Các mẹ cũng lạ. Người bình thường như các mẹ lục lại hình cũ còn thấy xấu. Huống chi video này của Phạm Hương đã 7 năm rồi, là 7 năm nha các mẹ, chưa kể đây là người trong showbiz, phấn son make up cập nhật các thứ thì đương nhiên phải lột xác nhanh hơn người bình thường rồi”, độc giả Phong Nguyen bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

"Người ta chê cũng đúng, dù là 7 năm trước hay hiện này thì nhan sắc cũ của em cũng ko thể được đánh giá cao. Thêm một vấn đề là phẫu thuật thẩm mỹ ko xấu, xấu ở chỗ đã phẫu thuật, có người hỏi còn không thành thật chia sẻ. Hình ảnh cũ của em đầy trên mạng, Hương bây giờ tuy đẹp hơn, cứng cáp hơn nhưng cái nhan sắc mới nó cũng lấy đi cái chân chất của Hương ngày xưa rồi đấy", bạn đọc munmun cho hay.

Maruko Chan