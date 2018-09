Tin nhắn đáng yêu của bố khi con gái nhờ mua băng vệ sinh

- Bố đang ở siêu thị Tesco, vậy chúng (băng vệ sinh) ở đâu? - Bố vào khu các sản phẩm chăm sóc dành cho phụ nữ ấy.

- Ok, bố tìm ra rồi. Con muốn lấy loại nào? - Always ạ (tên loại băng vệ sinh)

- Always gì?

- Không, chúng được gọi như vậy ạ.

- Ồ, bố đã nhìn thấy. 3,5 bảng á? Còn cần gì nữa nào, ở đây có hàng trăm loại.