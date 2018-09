'Tiêu pha' thời gian trong cuộc sống hiện đại

Thời gian trở nên thứ hữu hạn nhỏ nhoi bị chia sẻ nát bét và phần lớn chúng ta giành thì giờ cho việc biểu diễn ở 'sân khấu chính'.

Đào Đức Quân

Nghe mấy người bạn kể chuyện về gia đình chúng nó ngày nay, đa số chúng nó nhận thấy rằng, vợ chồng chúng nó về nhà dường như chỉ để tắm rửa, ăn vội vàng, liếc mắt xem con cái có hư hay ngoan rồi đi ngủ sau một ngày dài mệt nhọc.... Rồi sáng dậy, nhanh chóng xỏ vào quần là áo lượt, dành thời gian trang điểm, đánh bóng tưng bừng rồi phi đi tới công sở...



Mình chợt nghĩ vậy ngôi nhà là gì? Công sở là gì? Cái gì đang phục vụ cái gì? Nghe chúng nó nói, dường như ngôi nhà không còn là tổ ấm nữa, nó chính là cái phòng thay đồ, trạm dừng chân để đi vệ sinh, xả rác... còn công sở mới là sân khấu chính của cuộc đời! Cái "phòng thay đồ" thì có thể bừa bãi, bẩn thỉu, nơi có thể vô tư gãi mông và xả ra mọi thứ mà không lo bị khán giả nhìn thấy, rồi sau đó bước ra "sân khấu" với dáng vẻ khác hẳn, kỹ lưỡng và lung linh...

Mình hỏi: "Thế thời gian ở 'Phòng thay đồ' ngắn ngủi là thế, chúng mày có quan tâm đến những người cùng phòng với chúng mày (vợ chồng, con cái, bố mẹ...) không?" thì đều nhận được sự trả lời yếu ớt và ngụy biện, đa số là đổ lỗi do quá mệt mỏi với "sân khấu chính" nên chẳng còn thời gian.

Thời gian đột nhiên trở nên là thứ hữu hạn nhỏ nhoi bị chia sẻ nát bét... và phần thắng lớn thuộc về "khoảng thì giờ dành cho sự chuẩn bị cho buổi diễn ở sân khấu chính". Ngủ để đủ sức mai đi diễn, ăn để có sức mai đi diễn, trang điểm để mai đi diễn... còn nhúm thời gian ít ỏi sót lại thì giành cho mọi thứ còn lại đều phải nhanh chóng, tạm bợ, hình thức đầy lãnh đạm và vô cảm.

Chợt nhận ra, thời gian là tiền bạc, cuộc đời chỉ cho chúng ta 24h mỗi ngày, cho dù bạn là ai cũng đều nhận được mỗi ngày một quỹ "tiền bạc - thời gian" như nhau... Với số tiền đó, bạn sẽ tiêu thế nào cho hiệu quả, ý nghĩa nhất hay hạnh phúc nhất? Ví dụ: cảm xúc cho phép bạn tiêu một giây cho một nụ hôn, bạn sẽ chọn hôn vào môi người mình yêu hay hôn chụt vào má? Bạn có sẵn sàng nắm tay người yêu khi đang đi trên đoạn đường dài? Bạn có sẵn sàng tiêu tốn (hay giành) 3 giây ôm nhẹ từ phía sau người yêu bạn khi nàng đang trang điểm?

Hãy chú ý đến cách tiêu pha thời gian, chú ý một chút thôi... cuộc sống sẽ thay đổi lớn lắm!

Vài nét về blogger:

Sở thích: Bóng đá, chụp ảnh và xem phim. Những bộ phim yêu thích: The life is beautiful, The Mask, Crash...

Bài đã đăng: Thư cho con gái!