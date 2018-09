Tiên Tiên 'mặt không cảm xúc' khi bị Tóc Tiên vò đầu bứt tóc

Video ngắn ghi lại hình ảnh Tóc Tiên trêu chọc Tiên Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Một diễn đàn giải trí vừa chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Tóc Tiên trêu đùa Tiên Tiên tại một sự kiện âm nhạc. Trong khi Tóc Tiên nghịch ngợm, bày trò chọc ghẹo cô bạn thân bằng việc vò đầu, bứt tóc theo điệu nhạc What is Love của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì Tiên Tiên dường như "không cảm xúc" bận tâm tới trò đùa này. Từ đầu đến cuối, giọng ca Say you do đều đứng yên chịu trận kệ cho Tóc Tiên thỏa sức "hành hạ".

Video Tiên Tiên “mặt không cảm xúc” khi Tóc Tiên vò đầu bứt tóc

Video sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi sự hài hước, dễ thương, đã có hơn 122.000 lượt xem và các ý kiến chia sẻ, nhận xét. Mọi người đều tỏ ra hào hứng và gọi thân mật cặp đôi bạn thân là "hai cô Tiên".

Tài khoản Nguyễn Tú Bà bình luận: "Tiên Tiên kiểu: thôi kệ, lùn chịu đựng đi. Tui mà cao cao quay lại nắm đầu bà ý chứ, haha". "Replay cả chục lần, nhìn mặt bà Tiên lùn mắc cười dã man. Hai cô Tiên cưng thấy sợ hà", tài khoản Amy Pei viết. "Theo dõi insta 2 bà Tiên này thân thân thiết, hay đi chơi với nhau lắm luôn hà. Cũng hay dìm nhau lắm, haha", tài khoan Lyly Nguyen cũng chia sẻ.

"Nhìn Tiên Tiên dễ thương quá mún cắn một miếng vô má ấy", Facebooker Diệp Anh Phạm bày tỏ sự yêu mến. "Tiên Tiên để tóc này xinh hơn nè. Bà Tiên kia biểu cảm đáng yêu quá cơ, hai bà cũng thân với lầy chẳng kém ai ấy", một Facebooker cũng viết.

Ying Ying