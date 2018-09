Thích thú với tính năng 'ngày này năm xưa' trên Facebook

Bạn có thể tìm tính năng này tại thanh công cụ ở phần "Apps" ngay ngoài tường của mình hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://www.facebook.com/onthisday . Sau đó một bảng hiện thị sẽ được sử dụng tính năng "On This Day" sẽ hiện ra (như hình trên). Bạn có thể yêu cầu Facebook tự động thông báo các kỷ niệm cũ vào mỗi ngày bằng cách nhấn nút "Get notifications" hoặc "Nhận thông báo".