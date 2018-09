"Cách dạy học của thầy rất thú vị, đáng để nhiều đồng nghiệp khác học hỏi", một độc giả nói.

Video ghi lại hình ảnh thầy giáo bắt nhịp cho các học sinh hát tiếng Anh bài hát "Chuyện tình Lan và Điệp" theo phong cách nhạc bolero đang gây chú ý. Lời bài hát được thầy giáo viết trên bảng: "I tell you hear, story Lan and Diep is a sad story. When Lan was young, she often dreamed, she wrote down a song. These day, Diep like butterfly, fly around Lan. Lan look like flower, love forever. Swear country never go away. (Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ, đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan. Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan).

Chủ nhân của đoạn video là bạn Nguyễn Băng, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn An Ninh, quận 10, TP HCM. Băng cho biết thầy giáo trong video tên Hùng, dạy tiếng Anh tại trường.

Thầy giáo Sài Gòn dạy học sinh hát 'Chuyện tình Lan và Điệp' bằng tiếng Anh

Nhiều người sau khi xem tỏ ra hứng thú với cách dạy học sáng tạo của thầy giáo. Tài khoản Hai Sai Gon chia sẻ: "Giáo dục phải gắn liền với thực tế như thế. Mục đích cuối cùng là làm sao học sinh nạp kiến thức trong trạng thái vui vẻ kiểu như thầy giáo này truyền đạt". "Cách dạy học của thầy rất thú vị, đáng để nhiều đồng nghiệp khác học hỏi. Hình ảnh này đối lập với cô giáo suốt 3 tháng không thèm giảng bài cho học sinh nhỉ", Facebooker Thọ Bạc Liêu phát biểu.

Người dùng Facebook Si Nguyen lại nói: "Nghe thì vui nhưng nói thiệt là thầy dịch lời còn khá ngô nghê và không đúng văn phạm. Tốt nhất là chỉ nên giải trí thôi". "Đúng là sáng tạo thật nhưng ngữ pháp thì không đúng cho lắm. Ví dụ 'Diep like butterfly, fly around Lan'. Câu này phải sửa lại là: 'Diep (looked) like butterfly. Flew arround Lan'. Vì đang đề cập đến chuyện của quá khứ nên phải dùng thì quá khứ chứ", một Facebooker khác ý kiến.

Ying Ying