Thầy giáo 9X chế nhạc Sơn Tùng để dạy tiếng Anh

Video dạy học bằng tiếng Anh của thầy giáo trẻ Nguyễn Thái Dương hiện được nhiều người yêu thích và chia sẻ trên các trang mạng.

Thầy giáo 9x chế nhạc Sơn Tùng để sửa lỗi sai khi nói tiếng Anh

Với nền nhạc sôi động của hai ca khúc đang “hot” trong thời gian qua là We don’t talk any more của ca sĩ Charlie Puth và ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau do Sơn Tùng M-TP thể hiện, video khiến người xem tỏ ra hứng thú và dễ dàng nắm bắt các quy tắc, cách sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Thông qua những lượt chia sẻ, những dòng bình luận các Facebooker không ngớt lời khen ngợi của thầy giáo 9X này: "Hay quá ạ, bài hát này còn dễ thuộc nữa chứ, cảm ơn thầy, mong thầy ra thêm nhiều video để giúp bọn em học tiếng Anh vui và thú vị như này nhé ạ". Một tài khoản khác cũng chia sẻ: "Bài hát của em rất hay, không chỉ giúp bọn trẻ dễ nhớ mà giúp những bậc phụ huynh đang vật lộn với bộ môn này như chị cũng dễ hiểu hơn rất nhiều. Cám ơn vì video rất hay và sáng tạo của em nhé".

Thậm chí video này còn nhận được sự hưởng ứng, khen ngợi từ Hoa hậu Phạm Hương, MC Nguyên Khang.