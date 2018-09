Thầy cô cùng học trò tập thể dục

Các cô giáo trong trang phục áo dài phấp phới, vui vẻ tập thể dục cùng các học sinh khiến nhiều người thích thú.

Mới xuất hiện trên mạng xã hội, video các giáo viên diện áo dài cùng học sinh nhảy múa trong màn đồng diễn thu hút sự thích thú của nhiều người xem.

Video ghi lại hình ảnh những giáo viên trong trang phục áo dài cũng đứng dưới sân và tập thể dục với học sinh của mình. Động tác của các thầy cô cũng bắt kịp nhạc, tập rất đều, rất thuần thục, mềm mại và thậm chí còn làm gương cho những học sinh phía sau thực hiện theo. Tập thể giáo viên, học sinh của trường đã biến buổi tập thể dục giữa giờ trở nên vui nhộn hơn, hấp dẫn hơn với hình những tà áo dài phấp phới, những động tác đều tăm tắp.

Thầy cô cùng học sinh nhảy múa

Video nhận được hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt like và bình luận yêu thích sau khi được đăng tải. Một số dân mạng mê mẩn với kiểu tập thể dục thầy cô và học sinh cùng… bình đẳng, một số khác thì ước gì trường lớp mình cũng có buổi tập thể dục giữa giờ vui như vậy.

Theo chia sẻ, video được quay tại trường THPT An Mỹ, thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do cô giáo Bùi Thị Lan Anh ghi lại và đăng tải trên trang cá nhân. Từ đầu tháng 11, mỗi giờ ra chơi, thầy trò THPT An Mỹ đều cùng nhau xuống sân, nhảy dân vũ rèn luyện sức khỏe.

Hà Lê

Video: YouTube