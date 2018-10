Thanh niên Tây bị 'dằn mặt' vì xin tiền trên phố Sài Gòn

Người đàn ông ngoại quốc tiến lại gần, giật phăng tấm bảng xin tiền bằng tiếng Việt trên tay nam thanh niên sau đó cảnh cáo không được tái phạm.

Mạng xã hội đang lan truyền nhiều video ghi cảnh một nam thanh niên đứng xin tiền trên đường phố Sài Gòn. Trong video, thanh niên ngoại quốc trông khỏe mạnh, ăn mặc bảnh bao đứng trên lề đường. Anh ta cầm tấm bảng được ghi bằng tiếng Việt với nội dung đi du lịch bị mất ví, giấy tờ nên cần xin một chút tiền và mong mọi người giúp đỡ. Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên ngoại quốc khác tiến tới xé tấm bảng và mắng anh này xối xả.

Thanh niên Tây bị đồng hương 'dằn mặt' vì xin tiền trên phố Sài Gòn

Tim Bennett - người đăng tải video - bức xúc viết: "I told everyone that next time I saw this I was going to pull over and stop it. Scumbag tourist begging for money in a poor country like Vietnam. Not gonna happen. (Tạm dịch: Tôi nói với mọi người rằng lần sau nếu gặp trường hợp này tôi sẽ cho họ một bài học. Những vị khách du lịch này thật đáng khinh bỉ khi đến một đất nước còn nhiều khó khăn như Việt Nam và xin tiền. Điều này không thể chấp nhận nổi).

Chủ nhân video cũng cho biết thêm, anh và vợ mình đã thấy thanh niên này xin tiền ở nhiều con đường ở Sài Gòn suốt một năm nay. Có rất nhiều người cảnh báo về trường hợp này trên mạng xã hội nhưng người Việt rất hiếu khách và cả tin nên vẫn giúp đỡ.

Video sau khi đăng tải hút gần 200.000 lượt xem, 1.000 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận. Đa phần ý kiến đều lên án, chỉ trích hành động của nam thanh niên. Họ cho rằng anh ta khỏe mạnh thì nên đi xin việc để làm, nên kiếm tiền bằng sức lao động chân chính thay vì lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhiều người cũng cho biết họ từng gặp anh ta xin tiền ở rất nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí có cả xe tay ga để đi lại. Đây là lời cảnh báo cho cộng đồng về việc đặt lòng tốt sao cho đúng chỗ.

Cherry Trần