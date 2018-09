Thanh niên chạy xe máy sát đuôi ôtô để tránh nắng

Nam thanh niên luôn giữ tốc độ xe máy bằng với ôtô để không bị nắng chiếu vào người.

Video ghi cảnh nam thanh niên đi xe máy bám sát đuôi ôtô, được coi là để tránh nắng, khiến nhiều người xem phải giật mình. Người này luôn giữ tốc độ xe máy bằng với ôtô để không bị nắng chiếu vào người. Vụ việc diễn ra chiều 20/5 tại An Tràng (huyện An Lão, Hải Phòng). Video do Facebook Mai Ella quay lại và đăng lên mạng xã hội đang được nhiều người quan tâm.

Thanh niên chạy xe máy bám sát đuôi ôtô để tránh nắng

Dưới phần bình luận, đa phần các ý kiến cho rằng kiểu tránh nắng này rất nguy hiểm, chỉ cần tài xế ôtô gặp sự cố trên đường như tránh xe khác hay gặp ổ voi, ổ gà... thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra.

"Sao thanh niên này ngốc vậy! Ôtô mà phanh gấp thì răng với môi lại lẫn lộn, khi đó chết lại đổ tại số", Facebook Huỳnh Phương viết . Còn Facebook Khoi Viet chia sẻ: "Cái này gọi là chán sống, chứ không có ai dám liều mạng mà tránh nắng như thế cả. Xảy ra chuyện gì thì chỉ khổ ôtô 16 chỗ".

Cherry Trần