Thầy giáo xé áo rải khắp đường đi để tìm chó cưng bị lạc

Hành trình gian nan để tìm lại chó cưng của thầy giáo Đặng Ngọc Bình thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Sự việc thầy giáo ở Quảng Nam bị lạc mất chú chó cưng Rex và hành trình đi tìm lại "người bạn" này của thầy đang được chia sẻ và phát tán trên nhiều trang mạng.

Theo thông tin chia sẻ, kỳ nghỉ hè vừa rồi thầy Đặng Ngọc Bình, 44 tuổi, hiện dạy Lịch sử tại một trường THPT ở Quảng Nam về Cần Thơ thăm bà con bằng xe máy. Thầy cho chú chó ngồi sau xe, thắt dây an toàn cẩn thận. Chú chó này cũng đã được thầy tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên khi đi đến khu vực Suối Tiên, Thủ Đức, TP HCM thì thầy gặp tai nạn, lúc ngã thầy lấy thân mình đỡ cho Rex nên chú chó không sao. Khi thầy trao đổi với những người xung quanh sau vụ tai nạn, Rex bị một đàn chó lạ xồ ra đuổi và mất tích. Thầy Bình đã đi tìm chú chó khắp các con đường quanh đấy trong vòng 3 ngày, đến khi tưởng rằng chú chó đã chết, thầy đắp một ngôi mộ gió và trở về lại Quảng Nam, không đi Cần Thơ nữa.

Vài ngày sau khi trở về nhà, một tổ chức chăm sóc động vật ở TP HCM đã liên lạc và thông báo thấy chú chó cưng của thầy Bình lang thang khắp thành phố tìm chủ. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên thầy đã được học sinh và các thành viên của tổ chức này quyên tiền mua vé máy bay. Khi vào đến TP HCM lại có thông tin cho biết Rex đã được một gia đình giữ, tổ chức này tuy đã ngỏ ý chuộc lại nhưng không thành.

Khi xác định được ngôi nhà đang giữ Rex, thầy Bình đã kiên trì cố thủ trước cổng nhà trong 19 ngày với mong muốn có thể gặp lại được "người bạn nhỏ" của mình, tuy nhiên chủ nhà này đã mang Rex đi giấu. Do quan niệm chó chạy vào nhà sẽ đem lại may mắn, đồng thời Rex thuộc giống chó Phú Quốc khá quý và đắt giá nên có thể đây là lý do họ không muốn trả lại cho thầy Bình. Trong bức thư gửi đến một hiệp hội bảo vệ chó thầy còn tâm sự: “Đã có lúc tôi xé áo mình rải khắp nơi để con chó có thể đánh hơi mà tìm đến".

Bên cạnh sự cảm phục trước tình cảm mà thầy Bình dành cho Rex, nhiều người không khỏi bức xúc chỉ trích hành động của gia đình đang giữ chú chó. “Chẳng hiểu sao nói chó vào nhà là may nên nhất quyết không trả lại thầy. Thầy giáo này thì nghèo, bỏ công bỏ việc tìm em chó. Ngã xe còn lấy thân che cho chó là đủ biết tình thân như thế nào. Sao lại có người vô duyên kỳ cục, chả phải của mình mà giữ như đúng rồi, còn tí lương tâm thì trả nó về cho chủ của nó đi”, Facebooker Vân Trịnh lên tiếng.

Nickname La’s Kit cũng bình luận: “Lòng tham vô đáy của con người. Thích thì mua về mà nuôi việc gì phải làm cái trò này. Nếu cũng là người yêu thương động vật thì đủ hiểu người chủ của nó đau khổ thế nào chứ. Thấy nó đi lạc nuôi nó là tốt, nhưng đến lúc tìm lại được chủ cho nó thì đáng nhẽ phải mừng thay cho nó mới phải. Đằng này lại hành động vô tâm quá”.

Hiện nhiều tổ chức hoạt động vì động vật đã vào cuộc với mong muốn sớm đưa Rex trở lại với người chủ của mình. Fanpage có tên Rex ơi về đi và website helpsaverex.com đã được thành lập để cập nhập thông tin về chú chó này.

Maruko Chan