Tay bị bỏng, Hồ Ngọc Hà buồn bã cầu cứu fan

Trước vết thương ở cánh tay đang bị phồng rộp, Hồ Ngọc Hà khá lo lắng, cô bày tỏ cần sự tư vấn giúp đỡ từ phía cộng đồng.

"Đi quay bị bỏng tay rồi. Trời ơi làm sao để không bị rộp và đen đây, help me" là lời chia sẻ của Hồ Ngọc Hà tới bạn bè và các fan. "Nữ hoàng giải trí" tỏ ra lo lắng bởi vết bỏng trên cánh tay trái. Trong hình, vết bỏng của Hồ Ngọc Hà đỏ ửng và khá to. Điều mà nữ ca sĩ lo sợ nhất chính là phần da ở chỗ bỏng khó có thể phục hồi như xưa.

Dòng status lo lắng mà nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải.

Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ chia sẻ nguyên nhân bị bỏng là do không may đụng tay vào máy uốn. Trước đó, người đẹp cũng từng không may vướng phải tai nạn nhỏ như thế và để lại hậu quả là vết sẹo không thể xóa mờ. Chính vì vậy, giọng ca Tìm lại giấc mơ đã quyết định nhờ tới sự giúp đỡ, tư vấn của cộng đồng về các phương pháp tốt nhất để không bị rộp và đen da.

Dòng status của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè cũng như các fan. Các nghệ sĩ: Dương Triệu Vũ, Châu Đăng Khoa, Chi Bảo… nhiệt tình chỉ cách cho Hà Hồ chữa vết thương. Các fan cũng tỏ ra lo lắng trước vết bỏng của thần tượng.

Bạn bè của nữ ca sĩ: Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca sĩ Sơn Ngọc Minh, Dương Triệu Vũ... chỉ cách.

Tài khoản Chi Phá Phách bình luận:"Chị ơi bây giờ chị còn đau không, thương chị quá. Chúc chị mau lành, chị bôi mỡ trăn cho mau khỏi nhé. Thoa kem đánh răng cho mát ạ". Facebooker Hoàng Thu Trang chia sẻ: "Lòng trắng trứng chị nhé, em mới bị trước hôm đi Đà Nẵng mà giờ sẹo đã mờ lắm rồi".

"Nếu mà nó bị rộp thì chị cứ giữ cho nó đừng bị bể ra. Một thời gian nó thay da non rồi rộp xẹp dần nó không có bị đen. Em thỉnh thoảng bị phỏng dầu ăn nhưng giữ vậy không bị thâm đen”, một Facebooker khác cũng cho hay.

Ying Ying