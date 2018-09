Tăng Thanh Hà trồng cây chuối với tư thế chống tay mới

Ngọc nữ màn ảnh Việt cho biết "Tập cũng thích lắm" và thú nhận tuần nào chăm mới tập được 2 buổi.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa đăng đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh cô tập yoga tư thế trồng cây chuối ở nhà riêng. Người đẹp chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh: "First time trying this new pose" (Tạm dịch: Lần đầu thử tư thế mới). Nữ diễn viên cho biết: "Tập cũng thích lắm" và cô thú nhận, tuần nào chăm mới tập được 2 buổi, đây cũng là lần đầu tiên cô trồng cây chuối với cách để tay như vậy.

Tăng Thanh Hà trồng cây chuối khiến fan ngưỡng mộ

Nhiều người đã dành lời khen và ngưỡng mộ Tăng Thanh Hà, vì đây là một trong những tư thế khó, không phải ai cũng thực hiện thành công trong lần đầu khi chống tay vuông góc với ngực. Facebook Vo Quoc khen: "Wow! Giỏi quá Hà". Thành viên Quỳnh Anh viết: "Quá giỏi Hà ơi. Tư thế này khó lắm luôn mà Hà đã tập được. Mình đã cố vài lần mà còn chưa thành công". Cùng quan điểm, Facebook Tri Truong chia sẻ: "Đẹp! Bí quyết của bài tập tư thế này là nằm ở cách khống chế cơ bụng, không phải ở tay hay cổ".

Cherry Trần