Tâm thư bố Cao Bá Hưng gửi con trai sau phần thi 'gây sốt'

Trong đêm thi Sing My Song ngày 25/12, màn trình diễn ca khúc “Kiều” tự sáng tác cùng phần độc tấu nhạc cụ dân tộc của Cao Bá Hưng đã giúp cậu nhận được 31 điểm tuyệt đối từ hội đồng chuyên môn và 6 điểm cộng từ hai nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Nguyễn Hải Phong. Trước sự nổi tiếng, được nhiều người quan tâm như hiện nay của Cao Bá Hưng, bác Cao Bá Phương, bố cậu đã có những lời răn dạy gửi đến con trai trên trang Facebook cá nhân.

"Con trai!

Để xô đổ cái thành tích khá cao do chính bản thân mình tạo ra ngay khi bắt đầu (gần 8 triệu lượt view trên Youtube trong một tuần) đối với bất cứ ai trên thế giới này cũng đều là việc vô cùng khó khăn. Nhưng con cũng đã giành được tình cảm của BGK và các nhạc sĩ khi đạt 31 điểm tối đa và thêm 3 điểm cộng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, 3 điểm của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong (tổng điểm là 37) kèm theo những tràng vỗ tay không ngớt từ phía khán giả. Con đã đúng khi lợi dụng lúc ba chếnh choáng men say để lách luật chơi gia đình, chuyển hướng từ một nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ thảnh thơi sang một ông cụ non trẻ ranh trong ngành sản xuất âm nhạc biển cả đầy gian nan.

Nhìn lại cái tổ ấm bé tí của nhà ta thì ba chẳng làm ra được gì to tát ngoài việc cứ luôn chạy lóc cóc theo sau, hậu kỳ cho các con. Mẹ cũng vậy, chả biết gì ngoài việc chiều chuộng nuôi dưỡng ba con ta nên người. Em Lyn lại càng tệ, nếu không phải trước kia nó hay đấm lưng và nhổ tóc bạc nịnh ba thì cũng chả có tích sự gì ngoại trừ nhan sắc 'rơm thua mái tóc, cóc nhường màu da' và ba hoa với 5 thứ ngoại ngữ mà ba nghe chả hiểu gì.

Nói như vậy để thấy rằng mọi người trong gia đình đang rất tâm huyết và dành mọi sự ưu ái cho con đường nghệ thuật mà con đã chọn. Tuy nhiên, như ba đã nói từ lâu và xin nhắc lại, đây chỉ là một cuộc chơi, đừng quá mê say trong cái gọi là nổi tiếng mà báo chí nhân gian tung hô. Việc quan trọng nhất là con vẫn phải dành đa số thời gian và tâm trí vào việc học.

1. Phải tập trung vào việc học, sau này khi tốt nghiệp phải có bằng cấp văn hoá đầy đủ để không bị thiếu văn hoá.

2. Phải luôn theo các thầy để nâng cao kiến thức chuyên môn trong nghệ thuật (đó mới là nghệ sĩ chân chính).

3. Phải luôn biết mình là ai và đang ở đâu.

Quay lại chủ đề chính. Sinh ra trong một gia đình có học, nề nếp và giàu truyền thống ít tiền. Ba hiểu là con có rất nhiều buồn phiền với những trang thiết bị hỗ trợ khiêm tốn mà ba dành cho con trong việc học và sáng tác âm nhạc. Nhưng dù thế nào thì con cũng đã tham gia và có một chút lê la vào đến vòng chung kết của chương trình Sing My Song 2016 mùa đầu tiên tại Việt nam.

Theo ba, con nên dẹp bỏ mọi suy nghĩ toan tính cho cái thứ gọi là bài dự thi vòng chung kết mà mấy hôm nay con hay trò chuyện với ba. Đây là một sân chơi nghệ thuật lành mạnh văn minh. Chỉ có vậy. Con có 3 việc cần làm:

1. Dành một ngày để tìm hiểu trên báo chí, Youtube và mọi diễn đàn xem khán giả đang tò mò, bàn tán, khen, chê và mong chờ điều gì nhất về con sau mấy vòng thi (nhớ ghi chép lại thành những gạch đầu dòng để tham khảo kỹ).

2. Sau khi phân tích, hãy dành 2 ngày buông bỏ hết tất cả. Rủ những người bạn thân nhất vui chơi, thanh thản đừng để đầu óc vướng bận điều gì. Dẹp bỏ mọi lo toan cho đêm chung kết. Tối về học bài ở trường rồi ngủ sớm giữ sức khoẻ.

3. Sau 3 ngày ấy, mỗi khi đi học về, hãy tắm rửa sạch sẽ, ăn uống, nghỉ ngơi cho thanh thản rồi hãy ngồi vào bàn làm việc và sáng tạo (lần này ba không bắt con ngủ sớm nếu đang cao trào cảm hứng). Hãy dùng cả trái tim để tặng khán giả cái họ cần.

Ba có 3 nguyên tắc vàng cho con:

1. Mọi nhu cầu trong cuộc sống - hỏi mẹ (chuyên gia hưởng thụ)

2. Mọi vấn đề tâm sự nhỏ to - hỏi em Lyn (nó ở bển, giao tiếp nhiều với bạn bè quốc tế nên đôi khi có những lời khuyên rất ngất ngây con gà tây).

3. Về việc đàn ca thì ba có thể bù lu bù loa giúp ích một tí (hãy suy nghĩ về ý tưởng mà ba đã gợi ý).

Thế nhé. Hãy luôn là chính mình.

Bình tĩnh, tự tin, không cay cú".

Bài viết của bố Cao Bá Hưng sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Hầu hết đều bày tỏ sự đồng ý với những lời răn dạy tuy hóm hỉnh nhưng không kém phần nghiêm khắc của bác Bá Phương dành cho cậu con trai 18 tuổi.

Facebooker Vu Quynh Nga chia sẻ: “Tình cảm quá bố Phương ạ, chẳng trách tại sao bố Phương lại có hậu duệ tài năng như thế. Con trai đã làm được những điều bố không ngờ tới. Càng nổi tiếng càng phải biết mình đang ở đâu, rất nể cách bố Phương dạy con, vừa như người cha mà cũng là một người bạn. Chúc Hưng luôn chiến thắng trên mọi mặt trận và quan trọng hơn hết là chiến thắng chính bản thân mình nha”.

Một tài khoản khác cũng bình luận: “Đúng là truyền nhân đời thứ 6 có khác. Chu đáo hết cả phần thiên hạ, tâm lý học không thuộc dạng vừa, hài hước có thừa, khéo léo dư xài và tài năng thì vô biên. Rất nể phục cách anh dạy con, vừa thấu đáo lại vừa tâm lý”.

Bác Cao Bá Phương hiện là một nghệ sĩ guitar và đang công tác tại Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

