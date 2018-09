Tâm sự tràn đầy tình cảm của An Nguy về mẹ

'Có những khi nó biết nó sai lè ra nhưng nó vẫn không mở lời. Vì nó biết, rồi mẹ sẽ bỏ qua. Vì nó biết, mẹ thương nó vô điều kiện'.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, ngày 28/10 là sinh nhật mẹ An Nguy, bạn gái cũ của hot Vlogger Toàn Shinoda. Trong những dòng tâm sự ngắn về mẹ, An Nguy nhắc lại những kỷ niệm thời ấu thơ, tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh, những vất vả mà mẹ phải trải qua khi nuôi dạy một đứa con khó bảo, ngang bướng như cô.

Lời lẽ chân thành của An Nguy đã chạm vào trái tim của người hâm mộ. Status nhận được hơn 22.000 lượt like sau một giờ đăng tải.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ! Cám ơn về tất cả những gì mẹ đã dành cho nó".

"Mẹ và nó là hai nam châm trái dấu nhau, hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Mẹ sống tình cảm, nó lạnh lùng. Mẹ thích tâm sự, nó chẳng mấy khi mở lời. Mẹ đặt tên nó là An, mong được bình an nhưng từ khi sinh nó, mẹ chẳng ngày nào được yên ổn. Nó là đứa con gái bốc đồng ngang bướng, không cách nào đoán trước được.

Khi còn nhỏ, nhà chẳng dư dả gì, đứa con gái mới học lớp 2 của mẹ đột nhiên bỏ nhà đi. Cả gia đình tá hoả đi tìm, cũng may trời thương, loanh quanh thế nào mà tìm được về. Mẹ lo quá cũng chẳng nỡ mắng, mua cho que kem rồi hỏi: "Sao tự nhiên con đang làm bài, sách vở còn trên bàn mà lại bỏ nhà đi?". Đứa con gái trả lời: "Con thấy nhà mình không có tiền, không nuôi được hai đứa, con đi mẹ chỉ phải nuôi em thôi, mẹ đỡ vất vả."

Cứ thế, suốt 27 năm trời, mẹ phải đương đầu với bao nhiêu chuyện của đứa con gái có tính cách không giống ai này gây ra. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, nó cứ thích thì nó làm, không thích thì không làm, chẳng chịu nghe ai và cũng chẳng quan tâm xem ai nghĩ gì. Nó làm mẹ nó vui thì ít mà đau lòng thì nhiều. Có những khi nó biết nó sai lè ra nhưng nó vẫn không mở lời. Vì nó biết, rồi mẹ sẽ bỏ qua. Vì nó biết, mẹ thương nó vô điều kiện. Mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi nó đâu.

Hôm nay sinh nhật mẹ, nó chỉ muốn nói, những gì mẹ làm cho nó, nó đều biết, đều hiểu, đều giữ và cảm kích trong lòng, dù nó có không nói ra. Mẹ thông cảm, nó không phải là đứa nói được những câu tình cảm sến súa. Nhưng hôm nay ngoại lệ xíu. Chúc mừng sinh nhật mẹ! Cám ơn về tất cả những gì mẹ đã dành cho nó và cũng xin lỗi về những điều đã khiến mẹ phải chịu đựng.

Tái bút, nếu mẹ đọc được những dòng này thì nó cũng nói mẹ biết là mấy cái fanpage của nó mà mẹ like, đều là giả, fanpage của nó không ít like vậy đâu vậy nên tụi nó viết nhăng cuội mẹ đừng mắng An.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật mẹ. An thương mẹ.