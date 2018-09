Tâm sự của ông bố giành giật sự sống cho con gái mới sinh

Câu chuyện về hành trình giành giật sự sống cho con gái hai ngày tuổi của ông bố trẻ Adam khiến đông đảo người xem rơi nước mắt.

Mới đây, trên trang Humans of New York, một ông bố tên Adam (đến từ Áo) đã chia sẻ trên câu chuyện về hành trình gian khổ và xúc động khi cố gắng giành giật sự sống cho con gái bị bệnh tim bẩm sinh. Câu chuyện buồn của vợ chồng anh đã chạm tới những cảm xúc sâu lắng nhất trong tâm hồn mỗi con người. Dù cuối cùng vẫn phải để con gái bé nhỏ ra đi, nhưng với vợ chồng Adam, bé Lotte vẫn luôn ở đó và sẽ đồng hành cùng bố mẹ mãi mãi.

Adam chia sẻ hình ảnh anh và vợ khi vẫn còn là một cặp đôi yêu nhau say đắm và vô tình lọt vào ống kính một nhiếp ảnh gia của Humans of New York năm 2013.

"Gửi Brandon,

Anh đã chụp ảnh cho Megan, vợ tôi, và tôi trong đêm giao thừa trong năm 2013, trên đại lộ số 5. Chúng tôi đang trên đường từ nhà hát tới khu vực chào đón năm mới 2014 ở câu lạc bộ 21. Khi anh chia sẻ bức ảnh của chúng tôi lên trang web của mình, anh đã chú thích rằng chúng tôi gặp nhau ở Áo, trên một chuyến tàu đang đi giữa trời tuyết rơi.

Vào hôm thứ hai (11/5) vừa rồi, Megan đã hạ sinh con gái đầu lòng của chúng tôi, bé Lotte. Bé được chẩn đoán bị dị tật tim bẩm sinh (HLHS). Vào hôm thứ năm, Lotte đã trải qua cuộc phẫu thuật trong vòng 9 tiếng. Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công về mặt kỹ thuật, nhưng một biến chứng không mong muốn đã xảy ra. Bác sĩ phẫu thuật đã phải ra quyết định sử dụng máy ECMO (hỗ trợ sự sống) trong vài ngày để tim của bé được nghỉ ngơi, từ đó họ có thể thử lại một lần nữa".

Ông bố cũng cho hay, Lotte đã ở trong tình trạng ổn định nhưng sau một đêm bắt đầu có biến chứng và cần phải cố gắng để cài máy hỗ trợ. Anh không thể diễn tả bằng lời cảm giác đau đớn với vai trò người làm cha, làm mẹ, khi tất cả những gì vợ chồng anh có thể làm là ngồi nhìn bên cạnh và cố gắng không nhìn vào những dây dẫn, đường ống đưa vào lồng ngực đang mở của con, và nắm lấy bàn tay lạnh giá nhỏ bé.

Những lúc ấy, hình ảnh con gái khi vẫn còn khỏe mạnh, đáng yêu lại ùa về. "Tôi đã có hai ngày tuyệt vời với Lotte vì trước cuộc phẫu thuật, bé về cơ bản vẫn là đứa trẻ "bình thường". Chúng tôi đã được chạm vào bé, cho bé ăn, thay đồ cho bé và còn may mắn được nhìn vào đôi mắt mở to của con nữa. Tôi không phải là người sùng đạo vì vậy tôi không cầu nguyện, nhưng tôi liên tục nhắm mắt và ghi nhớ hình ảnh Lotte với đôi mắt mở to tuyệt đẹp. Tôi không chắc mình sẽ còn được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa hay không, nhưng tôi biết ơn vì hình ảnh ấy vẫn còn ghi nhớ trong tâm khảm", Adam viết.

Adam đã hy vọng nhiếp ảnh gia tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức về dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em, vốn không được nhiều người biết đến và công khai. Điều đó không chỉ thông tin tới những bạn đọc về căn bệnh này mà còn giúp vợ chồng anh nghe được lời động viên từ người khác nữa.

Nhưng khi cộng đồng còn đang tiếp tục gửi đến gia đình nhỏ hàng ngàn lời cầu nguyện thì sau đó ba ngày, vợ chồng Adam đau đớn thông báo, họ đã vĩnh viễn mất đi cô con gái nhỏ.

"Lotte sẽ đi cùng với chúng tôi mãi mãi", Adam nói.

"Vào tối hôm qua, Lotte bị xuất huyết não và tăng nguy cơ biến chứng. Điều đó khiến cho cơ hội bình phục sức khỏe và khôi phục ý thức vàng trở nên khó khăn hơn. Với tình yêu vô vàn dành cho con, Megan và tôi đã đưa ra một quyết định đau đớn là ngừng máy hỗ trợ sự sống nhân tạo. Đó là điều khó khăn nhất mà chúng tôi từng làm, nhưng chúng tôi được an ủi khi biết con gái sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa, và rằng chúng tôi đã giải thoát cho con khỏi sự đau đớn", Adam viết.

Vợ chồng anh cũng cho hay sẽ không bao giờ quên 3 ngày tuyệt vời mà họ đã trải qua cùng con. Mặc dù đang trải qua nỗi đau buồn không thể diễn rả, cả hai đều tin Lotte sẽ ở bên bố mẹ mãi mãi, trong tâm trí.

Vì câu chuyện của Lotte đã khơi dậy lòng tốt từ rất nhiều người, vợ chồng anh hy vọng có thể chia sẻ cái kết của câu chuyện này với bạn đọc của Humans of New York. Anh cũng gửi cho mọi người bức ảnh dấu chân của bé Lotte. Một trong số các nhân viên xã hội đã in dấu chân này trước ngày bé phẫu thuật.

Khi nhận được tin bé Lotte đã vĩnh viễn ra đi, đông đảo Facebooker không khỏi xót xa cho gia đình nhỏ của Adam và Megan. Nhiều người cũng chia sẻ họ từng ở trong hoàn cảnh tương tự, và đó là những thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời của bất cứ ông bố, bà mẹ nào.

Nickname Kimberly McCann viết: "Tim tôi tan vỡ khi nghe sự mất mát của gia đình bạn. Bé Lotte thật xinh đẹp, cô bé sẽ mãi mãi là một phần của hai bạn". Bạn Ana Guzdar xúc động: "Câu chuyện đau lòng này chính là định nghĩa cho tình yêu của cha mẹ".

Rất nhiều bình luận chia sẻ được gửi đến vợ chồng Adam và bé Lotte.

Dahie

Ảnh: Humans of New York