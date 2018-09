Người lái xe đã kịp thời bẻ tay lái sang bãi đất trống để tránh chiếc xe khách đang lao tới.

Tài xế thoát chết trước đầu ôtô khách vì cố ý vượt xe tải

Video ghi lại cảnh một chiếc xe ôtô con đang đi phía sau một chiếc xe tải thì lấn làn, vượt lên phía trước. Tuy nhiên chỉ vừa kịp vượt lên đi song song với xe tải thì bất ngờ một chiếc xe khách đi ngược chiều lao tới. Trước tình huống đó, tài xê ôtô đã kịp thời bẻ tay lái sang bên bãi đất trống để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Đoạn video được tài khoản Đoàn Nhật chia sẻ, ghi lại sự việc mới xảy ra tại khu vực Lâm Đồng, kèm nội dung: ''Chỉ khi đối diện với thần chết mới biết sợ hãi là gì? Nếu không có khoảng đất trống đó thì chưa biết giờ này mình đã lưu lạc về phương nào. Nhanh một giây mà suýt chậm cả đời, bài học xương máu cho sự thiếu cẩn thận. Cảm ơn trời vì mọi sự vẫn bình an''.

Tài khoản Việt Anh bình luận: "Thua bác tài xế luôn, dám vượt đầu xe tải như vậy, đi như thế không sớm thì muộn thôi". "Cái xe đầu kéo moóc dài mà ông lái còn vượt khúc cua khuất. Chạy xe như vậy là giết nhiều người khác nữa đấy, mong lần đầu cũng là lần cuối liều mình như thế này nhé", Facebooker Lucky nói.

"Thứ nhất là mất tập trung, thứ hai lái xe vi phạm giao thông khi vượt trong điều kiện khuất tầm nhìn và đoạn đường cong nhưng may mắn xử lý tình huống kịp thời", tài khoản Lê Anh nhận xét. "May cho bác vẫn còn có cơ hội để rút kinh nghiệm, chúc bác từ nay về sau sẽ vạn dặm bình an nhé", một người dùng Facebook chia sẻ.

Ying Ying