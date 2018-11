Người đàn ông đi xe máy chở con ngồi sau bị người phụ nữ mở cửa ôtô hất ngã xuống đường.

Video ghi cảnh nữ tài xế đậu xe trước quán cà phê, mở cửa thiếu quan sát đã hất văng người xe máy cùng chiều ngã sấp mặt xuống đường. Ôtô bị gãy gương chiếu hậu. Vụ việc xảy ra trưa 7/11 ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Anh Phúc Trường - người đăng video - cho biết: "Nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ".

Tài xế ôtô mở cửa bất cẩn khiến hai bố con đi xe máy ngã sấp mặt

Việc mở cửa xe gây tai nạn do thiếu quan sát xảy ra khá phổ biến ở Việt Nam. Để tránh những sự cố tương tự, lái xe và người ngồi trong ôtô cần lưu ý kỹ năng mở cửa ra khỏi xe an toàn. Khi học lái xe, giảng viên đã dặn rất nhiều rằng: Nhìn gương chiếu hậu để nắm tình hình tổng thể sau xe, ngoái đầu lại nhìn để rõ chi tiết sau xe, nếu thấy an toàn thì mở hé cửa trong khi vẫn quan sát phía sau, sau đó mở cửa vừa đủ thoát ra và đóng ngay cửa lại. Lý do phải ngoái người ra sau quan sát là vì gương chiếu hậu vẫn có điểm mù và không thể hiện chính xác khoảng cách thực tế.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền một video ghi cảnh tương tự xảy ra ở phố Đào Duy Anh (Hà Nội). Người phụ nữ ngồi ở ghế sau, mở cửa ôtô bất cẩn đã hất ngã cụ ông đi xe đạp xuống đường. Cùng lúc, một chiếc ôtô khác lao đến, tài xế vội đánh lái qua trái và đã tránh được tai nạn chết chóc.

Cụ ông bị hạ gục bởi người phụ nữ mở cửa ôtô bất cẩn

Cherry Trần