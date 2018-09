Tác giả 'Anh không đòi quà' tung MV mới

Rất đông thanh niên nam nữ góp mặt trong MV của Only C. Nhạc sĩ sinh năm 1987 tên thật là Nguyễn Phúc Thạch. Anh hiện là nhà sản xuất dự án âm nhạc cho một số ca sĩ. Ngoài khả năng sáng tác, Only C còn thử sức với vai trò ca sĩ trong một số ca khúc như Anh đã sai, Nhớ, I love you…