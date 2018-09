Ta là ta, không phải là kỳ vọng của người đời

Con người vốn sinh ra không phải để ở mãi trong bóng tối, sự thật đau lòng nhưng lại đem đến sự tự do và thoải mái trong tâm hồn.

Ngày 13/10, An Nguy, bạn gái cũ của hot Vlogger Toàn Shinoda, đã chia sẻ trên trang cá nhân một bài viết khá dài với tiêu đề "Sống trong bóng tối". Cô đã khá thẳng thắn khi nói về những góc khuất, bí mật của mỗi người phải che giấu đi bởi họ sợ sự phản ứng của những người xung quanh. An Nguy cũng nhấn mạnh: con người vốn sinh ra không phải để ở mãi trong bóng tối, sự thật đau lòng nhưng lại đem đến sự tự do và thoải mái trong tâm hồn.

Sau đây là nội dung bài viết nhận gần 3000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội:

Mỗi người chúng ta, ở vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, đều có những bí mật, những điều mà chúng ta không muốn nhắc đến, hay muốn giấu đi. Mỗi người chúng ta, ở vào một thời điểm nào đó, đều đã từng sống trong bóng tối. Những góc khuất ấy của mỗi người có thể khác nhau nhưng chúng ta đều có một điểm chung, đó là nỗi sợ hãi phải bước ra ngoài ánh sáng.

Lúc còn nhỏ, nó có khi đơn giản chỉ là bị điểm kém, phải giấu đi không để cha mẹ biết. Càng lớn, những bí mật mà con người ta cố gắng giấu đi càng lớn hơn, và càng nhiều hơn, có chăng là sự khó khăn để bước ra khỏi bóng tối ấy thì như nhau. Nó có thể là người con gái nói với mẹ của mình rằng cô trót có bầu với bạn trai, hay người chồng gian dối với người vợ, hay người con trai nói với cha mình rằng mình là người đồng tính. Nó có thể không là gì trong hoàn cảnh này, nhưng khi dòng đời đẩy nó sang một hoàn cảnh khác, nó khiến bạn nghẹt thở.

An Nguy: "Dù có không biết ngoài sáng có điều gì đang chờ đợi thì cũng hãy là bản thân mình".

Tại sao việc nói ra sự thật lại khó khăn đến thế? Vì chúng ta sợ phản ứng của những người xung quanh, có những khi ta không biết họ sẽ thấy thế nào, giận dữ, đau khổ hay thất vọng. Cô con gái sợ mình và gia đình sẽ bị xã hội dèm pha, người chồng lừa dối vợ sợ gia đình sẽ tan nát, người con trai đồng tính sợ gia đình sẽ thất vọng, sẽ không chấp nhận. Tất cả những nỗi sợ hãi ấy khiến người ta không dám mở lời. Nhưng những bí mật đó lại khiến chính bản thân bạn mệt mỏi, những điều bạn chôn giấu lại giết chết bạn từ bên trong. Tất cả những bí mật ấy đều đáng sợ nhưng cần phải được nói ra. Vì trong bóng tối, người ta chẳng thể nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn ngoài kia. Có thể việc sống trong bóng tối giúp một số người cảm thấy an toàn hơn, vì bản thân họ không biết điều gì đang chờ đợi mình ở ngoài ánh sáng, nhưng có một điều chắc chắn rằng, con người ta sinh ra không phải để sống trong bóng tối.

Sẽ có người tổn thương, sẽ có kẻ giận dữ, thất vọng, bạn sẽ mất đi những người bạn, những người thân nhưng bạn sẽ được thanh thản. Sự thật có thể sẽ đập tan những thứ tươi đẹp màu hồng mà người ta muốn vẽ nên, sẽ khiến người ta đau lòng nhưng rồi nó sẽ đem đến cho bạn sự tự do. Vậy nên, dù có không biết ngoài sáng có điều gì đang chờ đợi, thì cũng hãy là bản thân mình, nếu muốn người khác sống thật với mình thì mình cũng hãy thật với người ta. Thẳng thắn và rõ ràng, đúng, sự thật có thể tàn nhẫn, nhưng đừng cố gắng lái nó sang hướng khác để người ta bớt đau lòng. Và điều cuối cùng, khi bạn đã mở lòng, người ta đón nhận nó ra sao, cảm thấy thất vọng hay giận dữ với bạn, đấy là chuyện của người ta.

Có những thứ ta làm, dù biết trước kết quả sẽ tệ đến đâu, nhưng vẫn làm, vì nó khiến ta nhẹ lòng. Người ta chấp nhận được hay không, không phải là thứ mà ta điều khiển được, cũng không phải thứ mà ta nên bận lòng. Ta là ta, không phải là kỳ vọng của người đời.