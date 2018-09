Tài xế taxi trả lại khách hàng 71 triệu đồng để quên trên xe

Sau khi phát hiện hành khách để quên ví tiền trên xe, tài xế đã đến ngay công an phường Láng Hạ giao nộp lại số tiền.

Câu chuyện về tài xế taxi trả lại 71 triệu đồng khách bỏ quên trên xe được Facebooker Giang Lê đăng tải trên trang cá nhân.

"Sau đây là chuyên mục tâm sự những ngày giáp Tết. Câu chuyện kể về một tài xế lái xe hay cũng là một người bạn thân của tôi. Cũng như mọi ngày anh Đào Hoàng Linh (hay anh em chúng tôi vẫn hay gọi là Linh Béo) ngồi lên chiếc xe Kia Morning, chiếc xe mà vợ chồng anh Linh dành dụm mua để lái taxi kiếm thêm thu nhập cho gia đình, chuẩn bị chào đón một thành viên mới.

Vào lúc 15h57 ngày 9/1/2017 anh Linh vừa trả khách ở khu vực Trung Hoà, Cầu Giấy thì có hành khách đi xe là anh Ngô Mạnh Cường gọi đến yêu cầu anh Linh chở từ khu vực Nguyễn Thị Định,Trung Hoà,Cầu Giấy đến khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy. Sau khi đến địa điểm, anh Cường do quá vội nên đã đánh rơi chiếc ví trong đấy gồm có giấy tờ cùng với 71 triệu tiền mặt. Anh Linh sau khi trả khách trên đường về anh mới để ý thấy có đồ khách quên nên anh dừng xe và lập tức gọi điện lại cho anh Cường nhưng anh Cường không nghe máy. Không một chút do dự anh Linh đã đi đến ngay cơ quan công an gần nhất là UBND phường Láng Hạ giao nộp. Sau khi anh Cường đến nhận lại đồ đã mất có ngỏ ý tặng anh Linh một chút quà nhưng anh Linh nhất quyết từ chối vì cho rằng đây là một việc đơn giản mà mọi người nên làm.

Câu chuyện trên giúp chúng ta biết rằng "Đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt, vẫn còn cái gọi là tình người".

Người làm mất tiền viết thư cảm ơn công an phường và anh Linh. Đồng thời đề nghị công ty taxi khen thưởng tài xế.

Bên dưới bài viết đã xuất hiện không ít những dòng bình luận có nội dung khen ngợi hành động đẹp của tài xế Hoàng Linh.

Một Facebooker cho biết: “Vẫn biết việc nhặt được của rơi trả người đánh mất là bài học chúng ta được học từ khi còn đi lớp lá, lớp mầm nhưng trước số tiền lớn như vậy mấy ai dám nói mình không nổi lòng tham, không một chút đắn đo, do dự. Hành động đẹp và đúng là nó khiến mình thấy đâu đó vẫn còn rất nhiều người tốt”.

Nickname Đức Lee bình luận: "Cảm ơn sự trung thực, ngay thẳng của anh tài xế. Giữa đầy rẫy những tiêu cực, cướp giật đang xảy ra quanh chúng ta hằng ngày, việc làm của anh khiến cá nhân tôi thấy an tâm và có niềm tin hơn. Mong những câu chuyện như này được chia sẻ và nhận được nhiều sự tán dương của cộng đồng”.

