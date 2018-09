Sự thay đổi thú vị của nhan sắc trong 100 năm

Video đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đồng thời khám phá những điều thú vị về sở thích làm đẹp của phụ nữ trong 100 năm qua.

"100 years of beauty in one minute" là tựa đề của video đang gây sốt trên toàn thế giới với 3 triệu lượt xem trên Youtube sau vài ngày đăng tải. Chỉ vẻn vẹn một phút nhưng video đã tái hiện thành công phong cách trang điểm theo các thời kỳ và những kiểu tóc từng khiến phụ nữ trên khắp thế giới "điên đảo". Nhiều người nhận ra càng ngày các cô gái càng có xu hướng đơn giản hóa kiểu tóc và chú trọng trang điểm đôi mắt để tôn vẻ đẹp của cửa sổ tâm hồn.

Video mang đến cho người xem những cảm nhận thú vị và một cái nhìn bao quát về sự thay đổi của xu hướng làm đẹp trong 100 năm qua.

Các cô gái của năm 1920 thích kẻ môi trái tim và dùng son đậm.

Phong cách làm đẹp của những năm 50 gợi nhớ đến cô đào Marilyn Monroe.

Phụ nữ hiện đại thích trang điểm đôi mắt cầu kì để tăng vẻ quyến rũ.

Video "100 years of beauty in one minute":

