Sơn Tùng cùng em trai hát đối 'Chắc ai đó sẽ về' phong cách vui nhộn

Hai anh em cover lại ca khúc hit với phong cách lạ khiến fan thích thú.

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng vừa đăng video dài một phút ghi cảnh anh và em trai Việt Hoàng cùng nhau hát đối nhau từng câu trong ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Cả hai anh em cười không ngớt và phải thực hiện nhiều lần mới hát thành công được một đoạn của ca khúc này. Kèm theo đó, nam ca sĩ viết: ""Finally we did a good job. A new version of Chắc ai đó sẽ về", (Tạm dich: Cuối cùng chúng tôi đã làm được một việc tốt. Một phiên bản mới của Chắc ai đó sẽ về".

Sơn Tùng cùng em trai hát đối 'Chắc ai đó sẽ về'

Sau 2 giờ đăng tải, video này đã thu hút gần 100.000 lượt xem và hơn 2.000 bình luận. Nhiều người thích thú trước sự dễ thương của hai anh em nhà Sơn Tùng và mong anh thường xuyên thực hiện những video vui như thế để fan thưởng thức.

Cherry Trần