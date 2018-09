Sao Việt vì cộng đồng trong tuần

Thanh Lam cùng một số nghệ sĩ miệt mài tập luyện cho đêm nhạc ủng hộ bà con vùng lũ. Trước đó, trên trang cá nhân, diva đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ: "Cơn mưa lũ vừa qua tại Quảng Ninh đã dứt, nhưng hậu quả và thiệt hại to lớn mà người dân nơi đây phải gánh chịu sẽ còn kéo dài, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Với tấm lòng của mình, các ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Anh Thơ, NSND Quang Thọ cùng các nhạc sĩ Quốc Trung, Thanh Phương, Lưu Hà An, Hùng Cường, Trường Lê... sẽ thực hiện đêm nhạc 'Chung tay' với mục đích gây quỹ, giúp một phần nhỏ cho bà con vùng lũ bị thiệt hại, đặc biệt các gia đình nghèo và công nhân mỏ than. Toàn bộ tiền tài trợ và bán vé sẽ được dùng cho việc cứu trợ, được trao trực tiếp cho các hộ khó khăn một cách minh bạch".